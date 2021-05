The White House Plumbers: la serie HBO aggiunge altri nomi al cast

La serie “The White House Plumbers” sta acquisendo una formazione piuttosto talentuosa. Infatti il cast si arricchisce di attori molto talentuosi.

Nuovi attori si aggiungono al cast di “The White House Plumbers”

Il cast della prossima serie limitata della HBO “The White House Plumbers”, che rivisita lo scandalo Watergate, ha aggiunto sette nuovi nomi al suo ensemble. Secondo Deadline, Kiernan Shipka, Ike Barinholtz, Yul Vasquez, David Krumholtz, Rich Sommer, Kim Coates e Liam James si sono imbarcati nel progetto, unendosi ai già annunciati Woody Harrelson, Justin Theroux, Domhnall Gleeson e Lena Headey.

I produttori esecutivi di Veep Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel e Frank Rich stanno guidando il progetto insieme a Ruben Fleischer e David Bernard attraverso il loro banner The District. Gregory e Hyuck hanno sviluppato il concetto e scritto le sceneggiature mentre Mandel è pronto a dirigere. Questa nuova serie è basata sia su registri pubblici che sul libro “Integrity” di Egil e Matthew Krogh.

Il roster degli attori e i personaggi

Riguardo il nuovo cast di attori, Kiernan Shipka sale a bordo indossando i panni di Kevan Hunt, presidente dello Smith College Republicans, mentre l’attore Ike Barinholtz sarà Jeb Magruder, vice capo del Comitato rieletto del presidente Nixon. David Krumholtz interpreterà l’ex procuratore William O. Bittman che finisce per difendere E. Howard Hunt, con Yul Vasquez confermato come Bernard “Macho” Barker, il braccio destro di Hunt durante la campagna the Bay of Pigs. Kim Coates porterà la sua fisicità nel ruolo del muscoloso Frank Sturgis. Infine Rich Sommer sarà l’assistente junior di Nixon e scrittore del materiale originale Egil Krogh.

Questo è l’attuale roster di talenti, mentre altri membri del team creativo potrebbero aggiungersi, “The White House Plumbers” si preannuncia come un serio contendente per la stagione dei premi per il piccolo schermo. Non si sa quando inizierà la produzione della serie, per non parlare di una data per la prima, intanto però il cast si riempie sempre di più.

Francesca Reale

14/05/2021