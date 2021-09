The Wheel of Time: il trailer della prossima serie fantasy di Amazon Prime

“The Wheel of Time” oltre al primo trailer è stata confermata anche una data di uscita per la prima stagione.

Il trailer della prima stagione di “The Wheel of Time”

Amazon ha finalmente rilasciato il primo trailer del suo prossimo adattamento de “The Wheel of Time”, basato sull’omonima serie fantasy del compianto autore Robert Jordan . Nel trailer vengono rivelati i personaggi preferiti dai fan come Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred e Daniel Henney nei panni di al’Lan Mandragoran.

Il primo trailer inizia con una voce fuori campo di Moiraine che legge una citazione che dovrebbe essere immediatamente familiare ai fan del fantasy . Vediamo gli ignari protagonisti della storia crescere nel villaggio di Edmond’s Field, che non hanno idea che le loro vite stanno per cambiare,che ci siano forze oscure che sono altrettanto desiderose di mettere le mani su di loro.

Il cast della prossima serie Amazon

Oltre a Pike e Henney, il cast include anche Josha Stradowski come Rand al’Thor, Marcus Rutherford come Perrin Aybare, Zoë Robins come Nynaeve al’Meara, Barney Harris come Mat Cauthon, Madeleine Madden come Egwene al’ Vere, Michael McElhatton come Tam al’Thor e Álvaro Morte come Logain Ablar, così come Maria Doyle Kennedy, Priyanka Bose , Daryl McCormack , Sophie Okonedo , Clare Perkins e Kae Alexander. Uta Briesewitz (Black Sails , Westworld ) è il regista dei primi due episodi.

La nuova serie sarà presentata in anteprima su Amazon Prime Video il 19 novembre. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione, la cui produzione è iniziata a luglio.

Francesca Reale

03/09/2021