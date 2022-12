The Walking Dead: le 10 morti più scioccanti

“The Walking Dead”, la serie tv AMC, creata da Frank Darabont e basata sulla graphic novel di Robert Kirkman, è uno di quei show che hanno fatto la Storia. Un viaggio durato 12 anni, dal 2010 al 2022, e che, nonostante abbia perso un numero consistente di spettatori nel tempo, è rimasto uno dei prodotti televisivi più amati a livello internazionale, che sarebbe potuto andare avanti ancora per anni considerando i livelli di audience sempre altissimi. Con 177 episodi e 11 stagioni “The Walking Dead” non è stata esente da capitoli e puntate più lente, da questo spiegato alcuni fan delusi o che addirittura hanno abbandonato lo show. Ma è anche sempre riuscita a riprendersi, ad alzare l’asticella con poste in gioco sempre maggiori. In particolare “The Walking Dead” vanta la creazione di villain davvero temibili, sadici, violenti, folli e apparentemente imbattibili; villain che non hanno niente a che vedere con gli zombi che all’inizio sembravano gli unici nemici. Basti pensare ai primi come il Governatore e la comunità di Terminus, fino agli ultimi come Negan, Alpha e il Commonwealth, passando per antagonisti che hanno occupato momenti più brevi all’interno dello show. “The Walking Dead” è una serie che non ha mai avuto paura di osare, fin dai primi episodi, facendo scomparire, spesso anche con morti atroci, alcuni personaggi principali, non escludendo mai nessuno. Si tratta di una serie post-apocalittica dove niente rischiava di apparire forzato, con rischi e pericoli dietro l’angolo e protagonisti che, nel corso degli anni, non ce l’hanno fatta. Le morti in “The Walking Dead” sono state molte, fin dalla primissima stagione, e scegliere le più scioccanti può essere un’impresa ardua. Ma ecco una classifica, dalla meno alla più sconvolgente che ha portato all’uscita di personaggi che si era imparati ad amare

Dale – 2×11

La puntata intitolata “La sentenza” finisce con la morte di un personaggio annoverato tra i protagonisti. È una morte a dir poco straziante e forse una delle prime inaspettate e che hanno fatto di “The Walking Dead” uno show da definire coraggioso. Dall’animo buono e sempre contrario alla soluzione più drastica e violenta si allontana proprio in un momento in cui uno dei temi più importanti dello show viene rappresentato e cioè la perdita dell’innocenza. Aggredito da uno zombi, quando gli altri arrivano in suo soccorso, si rendono conto che non c’è nulla da fare, è Hershel a dire a Rick che Dale non può salvarsi, ma è poi Daryl a colpire a morte Dale per porre fine alla sue sofferenze.

Sophia – 2×07

La morte di Sophia, che avviene prima di quella di Dale, è un altro momento fondamentale: la serie non esclude nessuno. Sophia era la figlia di Carol ed era sparita durante un attacco zombi che l’aveva fatta scappare, in una delle scene di maggior tensione della serie quando, per sfuggire all’orda, il gruppo si nasconde sotto delle macchine ferme, in totale silenzio, rischiando comunque di essere sentiti o trovati tramite l’odore degli esseri umani che gli zombi riconoscono facilmente. La puntata che segna l’uscita di Sophia dalla serie si intitolata, non a caso, “Muore la speranza” e il ritrovamento della bambina è tanto scioccante quanto in parte, anch’esso inaspettato. Il gruppo ha scoperto che la famiglia di Hershel nasconde alcuni loro parenti, divenuti zombi, non riuscendo ad ucciderli o sperando che un giorno, trovata una cura, possano tornare com’erano. È Shane a dare inizio al massacro, insieme ad Andrea e Glenn che uccidono definitivamente gli zombi che man mano escono dal fienile. Ma ad uscire per ultima e a portare tutti ad abbassare le armi è Sophia, sparita alcuni episodi prima. Tra la disperazione di Carol e lo sgomento di tutti, è Rick che si fa coraggio e spara a Sophia.

Denise – 6×14

Per quanto molte uccisioni e scomparse di alcuni personaggi siano da definirsi inaspettate, inizialmente “The Walking Dead” sembrava comunque preparare gli spettatori a un pericolo imminente, con attacchi raramente improvvisi. Ma si tratta delle prime stagioni: Dale era da solo di notte e Sophia era scomparsa da vari giorni quindi il pubblico più attento poteva aspettarsi che stesse per accadere qualcosa ai due personaggi; tra inquadrature, suoni e momenti dilatati poteva essere più prevedibile. La morte di Denise, personaggio non principale, ma tra i secondari di maggior rilievo essendo inoltre la compagna di Tara, è invece del tutto improvvisa. Nell’episodio 14 del sesto capitolo, intitolato “Il secondo livello”, Denise è appena riuscita miracolosamente a salvarsi dall’attacco di uno zombi, quando una freccia le trafigge l’occhio destro uccidendola. È stato Dwight, uomo di Negan, ad ucciderla, anche se, confesserà poi, che mirava a Daryl, che era lì con Denise e Rosita. Si tratta di uno dei tanti omicidi compiuti dalla banda di Negan.

Beth – 5×08

Anche la scomparsa di Beth è da definirsi improvvisa come quella di Denise, anche perché avviene immediatamente dopo un momento di respiro, in cui il gruppo si è riunito, tutti sono salvi e si aspetta la riconciliazione tra le due sorelle Maggie e Beth. Ma ciò non avviene. Non appena Carol e Beth sono state appunto ritrovate, nell’episodio “Conclusione” della quinta stagione di “The Walking Dead”, nell’ospedale gestito da Dawn, Beth, dispiaciuta per la decisione di Noah di restare e non andar via con loro, essendo il ragazzo manipolato appunto da Dawn, aggredisce la poliziotta con una forbice nascosta e la donna le spara alla testa, inavvertitamente, quasi per sbaglio. Daryl a sua volta uccide Dawn subito dopo. Un Daryl disperato e una Carol in lacrime, insieme a Rick, Noah, Sasha e Tyreese, escono dall’ospedale, Daryl porta in braccio il corpo di Beth. Nello stesso momento arrivano gli altri, compresa Maggie che apprende così di esser arrivata troppo tardi.

Lori – 3×04

La puntata “Dentro e fuori” di “The Walking Dead” è una delle più crude della terza stagione, che è da considerarsi inoltre uno dei capitoli più violenti di tutto lo show. Durante un attacco degli zombi entrati nella prigione a causa di Andrew, uno dei detenuti che voleva vendicarsi di Rick dopo uno scontro, nel tentativo di tornare al blocco della prigione precedentemente messo in sicurezza, Carl, Maggie e Lori fuggono attraverso corridoi pieni di vaganti e di sangue. È a quel punto che Lori inizia ad avere le doglie e i 3 si devono nascondere. Non riuscendo a partorire essendo il bambino podalico, Lori dice a Maggie di preoccuparsi solo di salvare il piccolo. È una scena estremamente brutale: dal taglio cesareo praticato da Maggie, al fatto che è Carl a sparare a sua madre per evitare che si trasformi, fino a quando Maggie e Carl si avviano con una bambina appena nata rischiando di trovare degli zombi sul loro cammino. Anche il finale è estremamente drammatico, quando Rick, vedendo la neonata, Maggie e Carl ma non vedendo Lori, capisce che la moglie è morta e distrutto e in lacrime non riesce neanche ad abbracciare Carl, accasciandosi a terra.

Mika e Lizzie – 4×14

Anche l’uccisione di Mika e Lizzie è molto violenta e drammatica ed è un chiaro riferimento a come un mondo devastato da morte e distruzione possa fuorviare la mente dei bambini, costretti a vedere ogni giorno cose che nessun bambino né adulto dovrebbe mai vedere. È un momento fondamentale e tragico e che esprime con una forza forse troppo estrema un tema importante di “The Walking Dead”. Lizzie è la bambina che uccide la sorellina Mika per dimostrare a Carol e Tyreese, con cui viaggiava verso un posto sicuro, che gli zombi non sono cattivi e che quando Mika tornerà, starà bene e la riconoscerà. La scena dell’omicidio non si vede, ma è chiaro ciò che è accaduto. Il dramma però aumenta quando Carol e Tyreese capiscono che Lizzie è troppo pericolosa per chiunque e apprendono anche che, in passato, era lei a nutrire gli zombi quando vivevano nella prigione con gli altri sopravvissuti. Per questo Carol il giorno dopo è costretta, tra le lacrime, ad uccidere Lizzie.

Henry – 9×15

La quindicesima puntata della nona stagione di “The Walking Dead” è in assoluta la più dolorosa, drammatica e scioccante. Non è al primo posto della classifica per il semplice fatto che si tratta di personaggi secondari o comunque non tutti principali. Alla fine dell’episodio, si capisce lentamente cosa è accaduto e quindi anche cosa un villain come Alpha è stata capace di fare. Non a caso il titolo è “La quiete prima della tempesta”. Non si tratta solo di Henry, ma in quella puntata bisogna dire addio a personaggi come Enid e Tara, insieme a Frankie, Tammy, Rodney, Addy, Ozzy, Alex e D.J.. A condurli sul luogo dove si scoprono le teste di tutti coloro messe su delle picche, è Siddiq, che per anni rivedrà ognuno dei loro omicidi nella sua mente. Alpha decise di risparmiarlo per raccontare ai compagni cosa fosse successo. A dover osservare quella scena atroce Michonne, Daryl, Yumiko e Carol. Il dramma è aumentato dai momenti precedenti, dove compagni e amici non trovano gli altri membri del gruppo e, appunto, lentamente, si capisce che se non sono presenti a Hilltop, vuol dire che Alpha potrebbe averli catturati. Commovente e straziante anche il discorso di Siddiq che racconta come abbiano tutti combattuto con forza, difendendosi l’uno con l’altro e come siano morti da eroi.

Hershel – 4×08

A rendere la scomparsa di Hershel inaspettata è il fatto che si trattasse di un personaggio principale. Catturato insieme a Michonne da un Governatore assetato di vendetta nell’episodio “Indietro non si torna”, l’assassinio di Hershel è preceduto da un momento di quiete o, per meglio dire, di speranza. Il Governatore abbassa la spada che teneva al collo di Hershel mentre Rick fa la proposta che Hershel stesso sperava, una proposta carica di umanità. “Possiamo vivere tutti insieme“, delle parole che significano come tra esseri umani si possa sempre mettere da parte rancori, odio e vecchi trascorsi, per, un giorno, forse, collaborare. Rick sottolinea come ci sia abbastanza cibo per tutti, la prigione è protetta dalle recensioni, ci sono blocchi diversi in cui vivere senza doversi mai incontrare. Il Governatore sembra così, quasi sorpreso, e per un attimo convinto, ma subito dopo taglia la gola ad Hershel davanti allo sguardo disperato di tutti: Maggie, Beth, Daryl, Carl, Rick, Tyreese e Michonne, che era accanto ad Hershel. Si tratta di una scena drammatica anche perché segna un momento in cui il gruppo si divide, torna a vagare per i boschi e lascia la prigione, che era diventata la propria casa e un posto sicuro dove poter vivere più tranquilli.

Carl – 8×09

L’episodio “Onore” dell’ottava stagione di “The Walking Dead”, non è al primo posto solo perché la morte di Carl era già annunciata dal finale di mid-season precedente. È forse quasi più scioccante infatti l’ultima scena dell’ottava puntata dello stesso capitolo, quando si capisce che Carl morirà, mostrando un morso di uno zombi su un fianco, feritosi per salvare Siddiq. La seconda metà della puntata è interamente dedicata a Carl, all’importanza delle seconda occasioni, del ritrovare la pace, del vivere e non sopravvivere, e del non farsi dominare dalla rabbia, Carl chiede infatti al padre di tornare la persona che era un tempo. A uccidersi per non trasformarsi è lo stesso Carl. Carl era uno dei protagonisti, uno dei personaggi più importanti di “The Walking Dead” e nessuno si sarebbe mai aspettato che lasciare così la serie

Glenn – 7×01

Considerando che la prima puntata della settima stagione di “The Walking Dead”, “Io ti ucciderò”, è stato uno degli episodi più attesi dell’intero show, essendo il primo di un nuovo capitolo e quindi arrivato dopo mesi, tra il pubblico era presente un hype mai visto. Si sapeva che sarebbe morto qualcuno, ma non si sapeva chi e la tensione nel finale di stagione precedente era stata altissima per tutta l’intera puntata, con gli spettatori che aspettavano di capire a quale dei personaggi principali, tutti in pericolo, si sarebbe dovuto dire addio. È un episodio indubbiamente drammatico e violento, ma è anche uno dei livelli più alti di “The Walking Dead”, il primo incontro con Negan e la morte di Abraham prima e di Glenn poi. Per quanto riguarda quella di Glenn, non si tratta di una morte inaspettata, se non per essere la seconda nel giro di pochi minuti: è uno dei momenti di maggior pericolo quindi il rischio è alto, ma Glenn è praticamente il secondo personaggio che si vede nella serie, quello che salva Rick rinchiuso nel carro armato e uno dei pochi ancora in vita e presente sin dalla prima stagione. E come per Carl, nessuno pensava mai che sarebbe potuto morire.

10/12/22

Giorgia Terranova