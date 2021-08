The Survivalist: il trailer mostra lo scontro tra John Malkovich e Jonathan Meyers

“The Survivalist” segna una nuova avventura per l’attore John Malkovich. Questa volta nel ruolo del cattivo che vuole sopravvivere in una situazione che rispecchia quella della situazione attuale, una pandemia globale.

Trama e Interpreti del film

È stato appena rilasciato il trailer ufficiale dell’imminente dramma post-apocalittico “The Survivalist”, con Ruby Modine, Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich. È un film d’attualità su una pandemia globale che provoca il crollo della società. Meyers interpreta un ex agente dell’FBI che protegge una giovane donna da un nemico particolarmente astuto: un capobanda (Malkovich) che vuole la donna per sé perché ha un’immunità unica al virus che ha distrutto la società.

Il trailer di “The Survivalist”

Il trailer mostra un mondo che è andato in pezzi. Lo scontro tra i due protagonisti avviene al ranch di Meyers. Mentre Makovich ha Meyers in inferiorità numerica, sembra che quest’ultimo abbia il vantaggio della squadra di casa in questa notte epica che sembra durerà tutta la notte. Al centro di questo conflitto c’è Sarah, interpretata da Ruby Modine di “Happy Death Day” e “Shameless”, che appare come l’unica speranza che il mondo abbia per tornare alla normalità.

Nonostante ci siano cinque dei cattivi e solo uno dei buoni, Meyers viene mostrato mentre fa fuori gli uomini di Malkovich mentre i due si scambiano battute di dialogo e urla dolorosamente iperboliche. “The Survivalist” è diretto dal regista Jon Keeyes, che in precedenza ha lavorato con Malkovich in “Rogue Hostage”, uscito all’inizio di quest’anno.

Il film arriva nei cinema e in streaming il 1° ottobre.

Francesca Reale

17/08/2021