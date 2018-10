Titolo originale: La cordillera

Regia: Santiago Mitre

Cast: Christian Slater, Elena Anaya, Ricardo Darìn, Daniel Giménez Cacho, Paulina Garcia, Dolores Fonzi,

Erica Rivas, Alfredo Castro, Ajay Naidu

Genere: drammatico, colore

Durata: 114 minuti

Produzione: Argentina, Francia, Spagna, 2017

Distribuzione: Movie Inspired

Data di uscita: 31 ottobre 2018

Un dramma politico incentrato sull’ardua decisione che un tormentato presidente dell’Argentina dovrà prendere durante un summit sulle Ande per decidere il futuro del suo paese.

The summit: una riunione politica sulle vette delle Ande che indaga il confine sottile tra moralità e corruzione in politica

Hérnan Blanco è il nuovo presidente dell’Argentina, che viene invitato a partecipare alla conferenza dei leader politici latino americani in un isolato hotel della Cordigliera. Il tema del vertice è stipulare un nuovo accordo sull’energia del Sud America, ma Hèrnan Blanco è tormentato da ben altri demoni: l’ex marito di suo figlia potrebbe, infatti, portare a galla degli scomodi segreti su gli affari sporchi che Hernan e la sua famiglia stanno conducendo da anni, e a minacciarlo si aggiunge anche lo spettro degli Stati Uniti ancora particolarmente interessato ai profitti dell’Argentina. Come se non bastasse Hernan dovrà confrontarsi soprattutto con se stesso, affrontando il suo cambiamento da “uomo comune” a politico corrotto, costantemente sottovalutato dai suoi colleghi manipolatori.

The summit: Santiago Mitre rimane fedele al tema sociale, indagando sulle dinamiche dell’alta politica

Dopo l’ "El Estudiante-Lo studente" (2011) e "Paulina" (2015), Santiago Mitre si fa protagonista di un cambio di scenario, ma non di tematica, esponendosi ancora di più andando ad indagare su un tema scomodo quanto risaputo come la corruzione politica. Il film si arricchisce grazie alla riuscita resa della sfera psicologica del protagonista, al quale Ricardo Darin conferisce una credibilità ammirevole. Il lato umano e la fitta rete di affetti personali e famigliari si intrecciano così con le oscure pratiche politiche, dando vita a sofisticato thriller.