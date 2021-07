The Suicide Squad: tutti i protagonisti riuniti nell’ultimo poster

Il poster IMAX di “The Suicide Squad” rivela che il film DC di James Gunn è pronto per il grande schermo. Intanto i biglietti saranno presto in vendita.

The Suicide Squad: il cast del film del regista James Gunn

Il nuovo film “The Suicide Squad” proviene dalla mente dello sceneggiatore e regista James Gunn, che ha rivelato in un tweet che il film è stato girato completamente con telecamere IMAX, il che lo rende il film perfetto per essere visto sullo schermo IMAX appropriato.

Sebbene questo film non sia tecnicamente un reboot o un remake del primo film di David Ayer, alcuni degli attori riprendono i loro ruoli nel nuovo progetto, tra cui Margot Robbie nei panni Harley Quinn, Viola Davis come Amanda Waller, Joel Kinnaman come Rick Flag e Jai Courtney come Capitan Boomerang. Oltre a Cena ed Elba, “The Suicide Squad” vede anche Sylvester Stallone come la voce di King Shark, Peter Capaldi come il Pensatore, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Daniela Melchior come Ratcatcher 2, Michael Rooker come Savant, Alice Braga come Sol Soria, Pete Davidson come Richard “Dick” Hertz/Blackguard, Nathan Fillion come TDK, Sean Gunn come Weasel, Flula Borg come Javelin e Mayling Ng come Mongal.

L’ultimo poster del prossimo capitolo del film

La squadra suicida sta arrivando e mentre tutti noi vogliamo sapere se King Shark sopravvive o meno, l’ultimo poster esclusivo per l’uscita IMAX! ci mostra tutti i protagonisti di questa nuova avventura. Con Peacemaker di John Cena e Bloodsport di Idris Elba in primo piano e al centro, il poster mostra la Suicide Squad che carica in avanti e sembra molto pronta per la battaglia.

“The Suicide Squad” sarà nei cinema e su HBO Max a partire dal 6 agosto, anche se ci saranno alcune proiezioni cinematografiche del film un giorno prima.

Francesca Reale

14/07/2021