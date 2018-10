Styx (2018)

Regia: Wolfgang Fischer

Cast: Susanne Wolff, Gedion Wekesa Oduor, Alexander Beyer, Inga Birkenfeld

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Germania, Austria, 2018

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 15 novembre 2018

"Styx" è un film drammatico del 2018, scritto e diretto dal regista austriaco Wolfgang Fischer. Nove anni dopo il thriller psicologico "Was du nicht siehst", il regista torna sul grande schermo con la storia di Rike.

Il film uscirà nelle sale il 15 novembre, distribuito da Cineclub Internazionale.

Styx: quando il sogno si tramuta in tragedia

"Styx" ritrae la trasformazione di una giovane donna, forte e determinata, che vede il sogno di una vita trasformarsi in catastrofe. Rike è un medico alla continua ricerca di felicità e successo che affronterà l'impotenza di fronte alla crudeltà della vita reale.

Conosciamo la protagonista attraverso il suo lavoro come medico d'urgenza, conosciamo la sua determinazione e le sue ambizioni. Un giorno Rike decide finalmente di realizzare un sogno da tempo messo da parte: raggiungere in barca a vela l'Isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico. Ma presto si imbatterà in una tempesta in alto mare e si ritroverà fianco a fianco con un peschereccio che sta affondando. Rike tenterà in ogni modo di chiedere aiuto ma invano, e sarà costretta a prendere una decisione che potrebbe costarle la vita: solo il caso potrà salvarla.

"Styx" ha ricevuto il Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Berlino 2018 e si è classificato tra i finalisti per il premio LUX.