The Starling: Melissa McCarthy alle prese con il dolore nel film drammatico di Netflix

“The Starling” è il nuovo film targato Netflix con Melissa McCarthy e che debutterà il 24 settembre.

The Starling: il trailer del film

Netflix ha rilasciato il trailer di “The Starling” un film drammatico su come affrontare il dolore, ricostruire la propria vita e difendere il proprio giardino da uccelli feroci. La trama della pellicola potrebbe avere alcune note comiche, ma fa in modo di sottolineare come sia in realtà una storia profonda e personale. Una lotta per i due protagonisti sull’andare avanti dopo esser stati colpiti da una grave tragedia.

Protagonisti sono Lilly (Melissa McCarthy) e Jack Maynard (Chris O’Dowd), una coppia che deve fare i conti con la morte del figlio alla nascita. Mentre Jack cerca aiuto ogni volta che può, Lilly finge che tutto vada bene per lei fino a quando uno storno nero inizia ad aggredire il suo giardino. Il trailer ci presenta anche Larry (Kevin Kline), uno psichiatra diventato veterinario che decide di aiutare Lilly con il suo processo di lutto e il suo problema con gli uccelli.

Il cast ufficiale del film

Diretto da Theodore Melfi da una sceneggiatura di Matt Harris, “The Starling” è interpretato anche da Timothy Olyphant , Daveed Diggs, Skyler Gisondo, Loretta Devine, Laura Harrier, Rosalind Chao e Kimberly Quinn . Netflix ha acquistato il diritto di distribuzione del film prima che questo fosse terminato. Una strategia che ha avuto i suoi frutti. Infatti, è stato selezionato per il 46° Toronto International Film Festival, che si terrà dal 9 al 18 settembre.

“The Starling” verrà proiettato in cinema selezionati il ​​17 settembre prima di essere poi trasmesso in streaming su Netflix il 24 settembre.

Francesca Reale

25/08/2021