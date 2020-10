Regia: Yuval Adler

Cast: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jeff Pope (I)

Genere: thriller drammatico

Durata: 97 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 15 ottobre 2020

Noomi Rapace è protagonista del thriller drama “The Secrets We Keep” diretto da Yuval Adler dove interpreta una sopravvissuta all’Olocausto, l’unica della sua famiglia. Scritto insieme a Ryan Covington nel film la New York del secondo dopoguerra si trasforma in una città piena di segreti, dubbi e realtà distorte.

The Secrets We Keep: la trama

Maja, sopravvissuta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, vittima dell’Olocausto, dopo torture, abusi e violenze, si è ricostruita una vita tranquilla e serena in una piccola città della provincia americana. L’equilibrio che, con fatica, ha ritrovato, anche grazie all’amore e alla dedizione di Lewis, divenuto suo marito, viene spezzato quando il passato torna a tormentarla.

Un volto e un modo di fischiare, che ha visto e sentito nei momenti più bui della propria vita, le fanno credere di vivere vicino al carnefice che ha torturato lei e la sua famiglia. Lo segue e lo osserva, senza sapere cosa fare, ma convinta che si tratti del suo aguzzino. La sua ultima decisione è quella di rapirlo per vendicarsi di tutto ciò che ha passato e dei crimini di guerra che lui ha commesso contro la sua famiglia. Lewis, al quale la moglie confida tutto, dal suo passato al rapimento dell’uomo, sospetta che il loro vicino possa non essere chi Maja crede che sia.

I protagonisti del film

Nota, dal 2009, nel ruolo di Lisbeth Salander nei film “Uomini che odiano le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”, Noomi Rapace è stata poi successivamente scritturata per grandi produzioni statunitensi. L’attrice svedese ha infatti recitato anche nei film “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”, “Babycall” e “Seven Sisters”, gli ultimi due presentati rispettivamente alla 6ª edizione della Festa del Cinema di Roma e al 35º Torino Film Festival. Joel Kinnaman, attore svedese, ha invece raggiunto una certa popolarità con le serie tv “The Killing”, “Altered Carbon” e “House of Cards”, interpretando successivamente ruoli di rilievo nei film “Robocop” e “Suicide Squad”.