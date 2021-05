The Protégé: il trailer del film con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton

Diretto da Martin Campbell di “Casino Royale”, “The Protégé” uscirà alla fine dell’estate. Intanto è stato pubblicato ufficialmente il trailer.

The Protégé: il trailer del film

Originariamente intitolato “The Asset”, il film doveva cominciare le riprese nel gennaio 2020, ma sono state interrotte con la pandemia globale di COVID-19, costringendo la produzione a una pausa fino alla fine del 2020. Quando le riprese si sono concluse a settembre, i piani erano di rilasciare il film ad aprile, ma Lionsgate ha confermato tramite Twitter che il film uscirà nelle sale il 20 agosto.

“The Protégé” sembra sicuramente un ritorno in piena forme sulle scene per Maggie Q, che sarà a fianco di un mostro sacro come Samuel L. Jackson. Nel cast figurano anche Michael Keaton e Robert Patrick che assieme al regista tornano nel mondo delle spie. “The Protégé” ha tutti gli ingredienti per essere una grande sorpresa di fine estate.

Sinossi ufficiale del film

Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody (Samuel L. Jackson) e addestrata nell’azienda di famiglia, Anna (Maggie Q) è l’assassina a contratto più abile del mondo. Ma quando Moody, l’uomo che per lei era come un padre e le ha insegnato tutto ciò che ha bisogno di sapere sulla fiducia e sulla sopravvivenza, viene brutalmente ucciso, Anna giura vendetta. Quando si ritrova invischiata con un enigmatico assassino (Michael Keaton) la cui attrazione per lei va ben oltre il gatto e il topo, il loro confronto diventa mortale e le estremità libere di una vita trascorsa a uccidere si intrecciano ancora di più.

Francesca Reale

12/05/2021