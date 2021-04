The Powerpuff Girls: ecco la prima foto ufficiale

The CW ha diffuso il primo sguardo ufficiale alle protagoniste della serie live-action “The Powerpuff Girls“

Le protagoniste di “The Powerpuff Girls”

“The Powerpuff Girls” (questo il titolo originale della serie) porterà sugli schermi televisivi “Le Superchicche” in versione live-action mostrando le giovani eroine ormai ventenni, e The CW ha condiviso online una foto che ritrae le tre protagoniste del pilot.

Le riprese della puntata sono attualmente in corso ad Atlanta e il primo scatto promozionale ritrae Dove Cameron, Chloe Bennet e Yana Perrault.

La trama ufficiale dello show prodotto da Greg Berlanti:

Le Superchicche non più piccole supereroine americane, ora sono ventenni disilluse che rimpiangono di aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai? Basato sulla serie animata originale di Cartoon Network e sui personaggi creati da Craig McCracken.

Ecco invece le descrizioni ufficiali dei personaggi, fornite da The CW:

CHLOE BENNET nei panni di BLOSSOM UTONIUM: Sebbene fosse una bambina coraggiosa, coscienziosa, Little-Miss-Perfect, che possiede diversi dottorati, il trauma represso del piccolo-supereroe l’ha lasciata ansiosa e solitaria, e mira a diventare di nuovo una leader – questa volta alle sue condizioni.

DOVE CAMERON nei panni di BUBBLES UTONIUM: l’indole di ragazza dolce di Bubbles ha conquistato i cuori dell’America da bambina. Brilla ancora da adulta, ma il suo aspetto affascinante nasconde una durezza e uno spirito inaspettati. Inizialmente è più interessata a riconquistare la sua fama che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere noi e lei stessa.

YANA PERRAULT come BUTTERCUP UTONIUM: Buttercup era la tosta ribelle delle Superchicche nel suo periodo di massimo splendore. Più sensibile di quanto il suo aspetto duro suggerisca, Buttercup ha trascorso la sua età adulta cercando di liberarsi della sua identità di Superchicca e vivere una vita anonima.

Oltre al trio principale, il cast include anche Donald Faison nei panni del “Professor Drake Utonium”, Nicholas Podany nei panni di “Jojo Mondel” e Robyn Lively nei panni di “Sara Bellum”. Maggie Kiley (“Dirty John”, “Riverdale”) ha diretto il pilot.

Qui sotto trovate la prima foto ufficiale:

Luca Francesconi

13/04/2021