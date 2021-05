The Pembrokeshire Murders: la serie racconterà l’omicidio di Lynette White

La World Productions e Severn Screen i produttori della serie con Luke Evans “The Pembrokeshire Murders”, si uniscono di nuovo per realizzare una serie su un altro famigerato crimine in Galles: il brutale omicidio di Lynette White nel 1998.

The Pembrokeshire Murders: una nuova serie è in via di realizzazione

Deadline ha rilasciato in esclusiva la notizia riguardo una seconda mini serie “The Pembrokeshire Murders” della BBC. Questo nuovo piccolo capitolo sarà scritto dall’autrice e sceneggiatrice Helen Walsh (The Lemon Grove). Marc Evans, regista della serie e di “Manhunt”, dirigerà il progetto.

Deadline apprende che la storia sarà raccontata attraverso gli occhi di Layla Attfield, l’avvocatessa metà yemenita e metà gallese egiziana, instancabile nella sua ricerca della giustizia per gli uomini di Cardiff e Lynette, mentre Luke Evans interpreta l’agente di polizia Steve Wilkins, impegnato nella ricerca del serial killer. I produttori esecutivi saranno Simon Heath di Line Of Duty World Productions e Ed Talfan per Severn Screen. Le due società stanno realizzando la serie grazie alla conoscenza degli uomini sopravvissuti.

La trama del nuovo omicidio

Il dramma racconta la vera storia di Lynette White, una prostituta che fu accoltellata 50 volte nella zona portuale di Cardiff. Durante la caccia del suo assassino, ci fu un enorme errore giudiziario. Le indagini della polizia portarono all’arresto di cinque uomini di razza mista locali, tre dei quali furono giudicati colpevoli. Gli uomini accusati ingiustamente furono finalmente liberati grazie ad una campagna a loro favore. L’attenzione da quel momento si concentrò sulla caccia al vero assassino di Lynette. La fine di questa storia ha poi portato al più grande processo per corruzione della polizia nel Regno Unito.

La storia raccontata riprende un vero fatto di cronaca che è stato raccontato nel libro “Catching the Bullseye Killer”. La mini serie “The Pembrokeshire Murders”, presentata in anteprima a gennaio, è diventata il miglior film drammatico di ITV dopo cinque anni.

Francesca Reale

21/05/2021