The Offer: inizia la produzione della serie che racconta il dietro le quinte de “Il Padrino”

“The Offer” è una serie limitata che esplorerà storie mai rivelate dietro la produzione del film “Il Padrino”.

The Offer: Cast e Produzione della serie limitata Paramount

The untold story of Albert S. Ruddy, the ground-breaking producer behind “The Godfather,” is coming to #ParamountPlus. #TheOffer, a limited event series, is now in production. pic.twitter.com/4p5vdZTYLM — Paramount+ (@paramountplus) July 12, 2021

Paramount+ ha annunciato che la serie limitata “The Offer” è ufficialmente entrata in produzione, insieme a un video di annuncio e un’immagine in anteprima. L’attesissimo progetto esplorerà storie mai rivelate dietro la realizzazione de “Il Padrino”.

“The Offer” si basa sui tanti “straordinari” dietro le quinte del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy, che sarà anche presente nella serie interpretata da Miles Teller, che ha sostituito l’originale Armie Hammer nel ruolo . La serie comprende anche Matthew Goode che interpreta Robert Evans, Dan Fogler nel ruolo di Francis Ford Coppola, Burn Gorman nei panni di Charles Bluhdorn, Colin Hanks come Barry Lapidus, Giovanni Ribisi come Joe Colombo, Justin Chambers come Marlon Brando e Juno Temple come Bettye McCartt.

La serie di 10 episodi è scritta e prodotta da Nikki Toscano (Hunters), che funge anche da showrunner, e dallo scrittore nominato agli Emmy Michael Tolkin (The Player). Leslie Greif (Hatfields & McCoys), insieme a Ruddy e Teller, è il produttore esecutivo della serie, mentre Dexter Fletcher di Rocketman dirigerà molti degli episodi della serie.

Non solo una serie ma anche un film su “Il Padrino”

Mentre “The Offer” comincia i suoi lavori , un altro progetto sulla produzione de “Il Padrino” sta continuando a svilupparsi, questa volta un lungometraggio. Il film intitolato “Francis And The Godfather” vedrà Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal interpretare rispettivamente Francis Ford Coppola e il dirigente della Paramount Robert Evans, mentre Elisabeth Moss interpreterà Eleanor Coppola. Barry Levinson (Rain Man) dirigerà il film da una sceneggiatura originariamente sviluppata da Andrew Farotte. Lo stesso Coppola ha elogiato il progetto in arrivo, dicendo “qualsiasi film che Barry Levinson realizzerà su qualsiasi cosa, sarà interessante e varrà la pena!“.

Non è stata annunciata alcuna data ufficiale per l’uscita di “The Offer”, ma sembra probabile che una finestra di rilascio sarà nel 2022.

Francesca Reale

13/07/2021