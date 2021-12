The Lost City: on line trailer e poster

Arriva il trailer ufficiale di “The Lost City” con Sandra Bullock e Channing Tatum, diretto dai fratelli da Adam e Aaron Nee. Il film sarà disponibile nelle sale il 15 aprile 2022.

Il poster del film “The Lost City”

Il trailer ufficiale della pellicola che vede come protagonista Sandra Bullock nelle vesti di Loretta Sage, solitaria scrittrice di romanzi d’amore. Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello Alan (Channing Tatum), che interpreta nei romanzi l’eroe “Dash”. La scrittrice, impegnata nel tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto di poter estorcere, alla scrittrice, il luogo citato nei suoi romanzi, dove si nasconde l’antico tesoro.

Alan, si lancia nell’impresa di voler salvare Loretta con l’intento di dimostrare a tutti che può essere un eroe anche nella vita reale, decide quindi di mettersi in viaggio.

L’improbabile coppia si troverà a vivere una vera e propria avventura come quelle scritte nei libri dell’ autrice. Saranno costretti ad andare d’accordo per lottare contro la sopravvivenza, ma soprattutto per trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre. Per fortuna, lungo la strada incontreranno un audace avventuriero, interpretato da Brad Pitt.

On line il trailer ufficiale

La pellicola sarà divertente e ricca di azione. Il cameo di Pitt e l’opportunità di vedere Radcliffe nelle veste del cattivo, sarà sicuramente interessante. La Bullock e Tantum dichiarano di essersi divertiti molto a girare la pellicola, affermando: