The Invitation: ecco il trailer del terrificante horror di Jessica M. Thompson

Un nuovo trailer e poster per “The Invitation”, un film horror in uscita di Jessica M. Thompson, con la di “Games of Thrones” Nathalie Emmanuel.

“The Invitation” il film horror sui vampiri con Nathalie Emmanuel

Il primo trailer e il poster di “The Invitation” presentano in anteprima il film horror sui vampiri con l’ex “Fast & Furious”, Nathalie Emmanuel. Il film è diretto da Jessica M. Thompson (“The Light of the Moon”), che ha scritto la sceneggiatura insieme a Blair Butler (“Hell Fest”).

Con Emmanuel, la pellicola segue la sua eroina Evie all’indomani della morte di sua madre. Dopo aver scoperto un cugino scomparso da tempo, Evie viene invitata a un matrimonio sontuoso nella campagna inglese, tutt’altro che ciò che sembra. Emile Gladstone (“La maledizione della Llorona”) produce il film, interpretato anche da Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen, Hugh Skinner e Sean Pertwee.

Ora Sony pubblica il trailer e il poster di “The Invitation”, che aprono il sipario sulla scioccante situazione familiare di Evie. Dalla prima introduzione di Evie al seducente sconosciuto di Doherty a una svolta sorprendente, il trailer prepara l’orrore che verrà.

Il trailer e il poster possono essere visualizzati di seguito:

Sebbene Thompson abbia diretto solo un film precedente, il cast stellato del film, guidato da Emmanuel di “Game of Thrones”, suggerisce che la sceneggiatura era abbastanza attraente da consentire loro di firmare. Si spera che questo significhi che il film sarà in grado di offrire una nuova interpretazione di una premessa che ricorda molti altri film horror, come “Get Out” e “Ready or Not”.

“The Invitation” uscirà nei cinema il 26 agosto.

Mina Franza

28/06/2022