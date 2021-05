The Ice Road: il trailer del film thriller d’azione con Liam Neeson

Liam Neeson torna sul grande schermo con una vendetta raccontata in “The Ice Road”. Il trailer è stato rilasciato dalla piattaforma streaming Netflix, che si è assicurata la distribuzione.

The Ice Road: il trailer ufficiale

Il primo trailer dell’ultimo thriller d’azione di Liam Neeson, “The Ice Road” è arrivato, per gentile concessione di Netflix. È un trailer stranamente modificato che sembra voler racchiudere quanta più azione in un paio di brevi minuti, ma sono più che sufficienti per convincere i fan di Neeson a guardare “The Ice Road”.

La trama vede il pilota veterano interpretato da Neeson guidare una missione di salvataggio su un terreno ghiacciato per salvare i lavoratori di una miniera di diamanti crollata nel Canada settentrionale. Si scoprirà che dietro questo crollo si nasconde una minaccia. Scritto e diretto da Jonathan Hensleigh, non è estraneo a questo genere di film, visto che ha avuto in mano le sceneggiature di “Die Hard with a Vengeance” e “Armageddon”, il film vedrà nel cast anche vedrà nel cast Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas e Laurence Fishburne

L’instancabile Liam Neeson

Nonostante abbia affermato ancora una volta all’inizio di quest’anno che si sarebbe ritirato dalla corsa e dalle armi da fuoco, i recenti thriller d’azione “Honest Thief” e “The Marksman” lo hanno visto diventare l’unica star ad essere il protagonista di due film di successo al botteghino all’inizio dello scorso anno. Liam Neeson oltre a The Ice Road ha anche finito le riprese del thriller d’azione “Blacklight”, per passare poi al thriller d’azione “Memory” con Guy Pearce e Monica Bellucci, e ha anche firmato per il film “Retribution” lo scorso novembre.

Netflix si occuperà della distribuzione dopo che nel mese di marzo si è assicurata i diritti per una somma pari a 18 milioni di dollari. Il film sarà presentato in anteprima il 25 giugno.

Francesca Reale

19/05/2021