The Guilty: il trailer del film con protagonista Jake Gyllenhaal

“The Guilty” è il thriller diretto dal regista Antoine Fuqua che ha riunito un cast spettacolare.

Arriva il teaser trailer di “The Guilty”

Netflix ha rivelato il primo teaser trailer di “The Guilty” che arriverà in streaming il 1° ottobre, una settimana dopo aver ricevuto un lancio limitato nelle sale. Jake Gyllenhaal è il protagonista dell’ensemble costellato di star.Sebbene ci siano poche scene, il regista Antoine Fuqua racchiude un’atmosfera tesa e uno snervante senso di terrore. Speriamo quindi che il remake riesca a catturare la magia di un originale che ha raccolto ampi consensi di critica.

Si spera che la seconda esclusiva in streaming di Fuqua del 2021 si riveli di gran lunga superiore all’ultima, con la sceneggiatura proveniente dal creatore di “True Detective” Nic Pizzolatto, che conosce una o due cose sul genere criminale. Fuqua invece non è nuovo quando si parla di poliziotti, truffatori e protagonisti moralmente grigi in cui riesce ad esprimere il meglio di sé. Allo stesso tempo “The Guilty” si presenta con un cast di tutto rispetto.

Indiscrezioni e cast del film

Mentre i particolari della trama vengono tenuti ancora nascosti, sarebbe lecito ritenere che “The Guilty” seguirà lo stesso modello del suo predecessore, che ha trovato un dispatcher dei servizi di emergenza ed ex agente di polizia rispondere a una chiamata di emergenza da una donna che è stata rapita. Quando la linea si interrompe improvvisamente, si propone di individuare la vittima prima che sia troppo tardi.

Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Paul Dano, Da’Vine Joy Randolph, Bill Burr e Beau Knapp sono solo alcuni dei nomi coinvolti, che possono garantire virtualmente ottime prestazioni su tutta la linea quando “The Guilty” arriverà su Netflix ad ottobre.

Francesca Reale

31/08/2021