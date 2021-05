The Green Knight: il trailer dell’epica avventura di Gawain

Il nuovo trailer di “The Green Knight” rivela un’avventura epica per il protagonista Gawain interpretato da Dev Patel. L’uscita del film è ufficialmente prevista nelle sale il 30 luglio.

The Green Knight: il nuovo trailer

A24 ha rilasciato un nuovo trailer per il suo tanto atteso film fantasy “The Green Knight”, con Dev Patel nel ruolo del leggendario Sir Gawain e ispirato alla secolare leggenda arturiana. Il nuovo trailer è uscito un giorno dopo un poster specifico del personaggio con Gawain di Patel, oltre a un tweet stuzzicante da A24 che conferma che i fan avrebbero presto dato un nuovo sguardo al film in uscita diretto e scritto da David Lowery (A Ghost Story, Peter Pan e Wendy).

Oltre a Patel, il cast del film comprende Ralph Ineson nei panni del Cavaliere Verde, così come Joel Edgerton, Alicia Vikander, Sean Harris, Kate Dickie, Erin Kellyman e Barry Keoghan nei ruoli secondari. Il trailer si concentra sull’assoluta presenza terrorizzante del Cavaliere Verde di Ineson, in quella che sembra una miscela di fantasy con sfumature particolarmente raccapriccianti.

Il film doveva inizialmente avere la sua prima mondiale al SXSW nel marzo 2020, seguita dall’ uscita nelle sale entro il maggio successivo. Tuttavia, a causa della pandemia COVID-19, il film è stato ritirato dal suo programma di rilascio previsto e ha ricevuto una nuova data per la prima di luglio. Oltre a posticipare la data di uscita, “The Green Knight” avrebbe anche ricevuto una valutazione R per “violenza, e un po’ di sessualità e nudità grafica“. Questo voto indicherebbe che la versione del classico poema arturiano sta per essere un po’ meno stretto di quanto pensassimo. una svolta fresca e audace su un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda

Sinossi ufficiale del film

Un’epica avventura fantasy basata sull’intramontabile leggenda arturiana, “The Green Knight” racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), lo spericolato e testardo nipote di Re Artù, che intraprende un’audace ricerca per affrontare l’omonimo Green Knight, un gigante dalla pelle color smeraldo e tester di uomini. Gawain lotta con fantasmi, giganti, ladri e cospiratori in quello che diventa un viaggio più profondo per definire il suo personaggio e dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del regno affrontando lo sfidante finale. .

“The Green Knight” uscirà ufficialmente nelle sale il 30 luglio

Francesca Reale

12/05/2021