The Good Doctor: Antonia Thomas lascia il drama ABC dopo 4 stagioni

Antonia Thomas lascia “The Good Doctor”. Uno shock per i fan della serie. L’attrice dice addio al drama della ABC dopo quattro stagioni. La notizia è stata data in esclusiva da Deadline.

The Good Doctor: Antonia Thomas esce dalla serie

Uno dei membri del cast più famosi di “The Good Doctor” che è stato nello show fin dall’inizio, Antonia Thomas, se ne va dopo quattro stagioni. Il medical drama della ABC darà l’addio a Thomas come personaggio regolare della serie e al suo personaggio, la dottoressa Claire Browne, nel finale della quarta stagione.

In un’intervista con Deadline, Antonia Thomas ha parlato della sua decisione di lasciare la serie prima della fine del suo contratto, suggerendo che la dimensione degli ordini di trasmissione negli Stati Uniti è stata un fattore mentre sta cercando di “esplorare diverse opportunità creative“. Ha anche indicato che le piacerebbe riprendere il suo ruolo di guest star in futuro.

I personaggi chiave della serie

“The Good Doctor”, creato e prodotto da David Shore. E’ stata la prima grande serie americana per l’attrice britannica Thomas che è rapidamente emersa come protagonista femminile al fianco del collega britannico Freddie Highmore. L’attrice che ha impersonato la compassionevole e gentile Dottoressa Browne, uno dei preferiti dai fan, è stata la prima ad abbracciare il Dr. Shaun Murphy (Highmore) oltre al suo mentore Dr. Glassman (Richard Schiff). Quattro stagioni dopo, Claire è rimasta un’amica intima e confidente di Shaun, aiutandolo con consigli su tutto, dalle difficoltà mediche agli enigmi romantici.

Con Gonzalez che se ne va all’inizio della stagione 4 e Antonia Thomas alla fine, “The Good Doctor” sta promuovendo due personaggi ricorrenti come regular della prossima stagione, Noah Galvin (Asher Wolke) e Bria Samoné Henderson (Jordan Allen).

Antonia Thomas e il personaggio della Dottoressa Brown

Nelle ultime due stagioni, Claire ha attraversato molte sofferenze. Nella terza stagione, sua madre violenta è tornata nella sua vita. Proprio quando i due si sono riconciliati, sua madre è morta in un incidente di guida in stato di ebbrezza. Nella premiere della quarta stagione, Claire è rimasta devastata quando Melendez (Nicholas Gonzalez) è morto poco dopo che lui e Claire hanno professato il loro amore reciproco.

Mentre il suo arco narrativo stava per concludersi, le cose hanno iniziato a migliorare per Claire. Il suo ex padre si è recentemente riallacciato con lei e, dopo alcune lotte interne da parte sua, i due hanno fatto ammenda e lei lo ha lasciato tornare nella sua vita.

Antonia Thomas, che ha recitato nelle serie britanniche “Lovesick”, “Hoomefront” e “Misfits” prima di approdare a “The Good Doctor”. Ha collaborato con il collega membro del cast Chuku Modu, che è partito dopo la prima stagione, mentre i due hanno scritto, prodotto e recitato nel film del 2020 “Freedoms Name Is Mighty Sweet”.

Francesca Reale

08/06/2021