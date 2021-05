The Forever Purge: il trailer dell’ultimo capitolo del franchise horror

L’uscita del quinto capitolo del franchise “The Forever Purge è attualmente prevista per il 9 luglio e dal trailer si intuisce che ci sarà un finale straziante.

The Forever Purge: il trailer del quinto capitolo della saga

La Universal ha rilasciato il primo trailer del tanto atteso sequel The Forever Purge, che è attualmente previsto per essere il quinto e forse l’ultimo film del popolare franchise horror Purge. Secondo il regista Everardo Gout (Days of Grace), “È una storia incredibile di latinoamericani e americani che si uniscono per vincere la disperazione e il male“.

Oltre a Gout come regista del progetto, la sceneggiatura proviene dallo scrittore James DeMonaco, che per primo ha creato il franchise di Purge. DeMonaco produce anche insieme a Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Sébastien K. Lemercier. Il cast di Forever Purge include anche Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin e Will Patton.

Trama del film

Secondo le informazioni rilasciate sulla trama, il film è ambientato dopo gli eventi di “The Purge: Election Year” e la successiva abolizione della Purge. Una coppia di nome Adela e Juan (interpretati rispettivamente da Ana de la Reguera e Tenoch Huerta) si ritrova bloccata in un ranch del Texas mentre fugge da un cartello della droga. Lì, finiscono alla mercé di un gruppo di estranei che intendono continuare illegalmente la propria Purga e si rivoltano contro la coppia per eliminarli, così come chiunque altro possa venire in loro aiuto.

Il film, che era originariamente previsto per una premiere di luglio 2020, è stato successivamente ritirato dal programma di rilascio della Universal a tempo indeterminato a maggio dello stesso anno a causa della pandemia da COVID-19. Una mossa che ha finito di influenzare anche altre versioni horror della Universal come il reboot di “Candyman” di Nia DaCosta, “Halloween Kills” e il suo sequel “Halloween Ends”.

L’uscita nelle sale di “The Forever Purge” è prevista per il 9 luglio 2021.

Francesca Reale

13/05/2021