The Family: la soap opera turca anticipa la messa in onda e allunga le puntate su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

A partire da lunedì 19 maggio 2025, i fan della soap opera turca The Family possono aspettarsi un cambiamento significativo nel palinsesto di Canale 5. La serie, che ha già riscosso un notevole successo, non solo andrà in onda prima, ma le sue puntate saranno anche più lunghe, offrendo così agli spettatori un’esperienza di visione più coinvolgente. Scopriamo insieme i dettagli di questo atteso aggiornamento.

The Family: nuovo orario e durata delle puntate

Dopo il trionfo della prima stagione, che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, The Family ritorna con la seconda stagione, sempre nel daytime di Canale 5. I fan della serie sono entusiasti di sapere che, a partire da domani, il programma subirà un cambiamento significativo. Le puntate, che fino ad ora erano di circa tredici minuti, si allungheranno fino a circa quarantacinque minuti. Questo significa che i telespettatori potranno seguire le avventure di Aslan e Devin per un tempo maggiore, con episodi che si concluderanno intorno alle 17:00, proprio prima dell’inizio di Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino.

Il nuovo orario di messa in onda sarà anticipato alle 16:15, sostituendo il daytime di Amici di Maria De Filippi, il talent show che si avvia verso la finale. Questa modifica è stata accolta con entusiasmo dai fan, che non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle intricate trame e nei colpi di scena della soap opera.

Riepilogo degli eventi precedenti in The Family

Nell’ultima puntata trasmessa il 16 maggio 2025, gli spettatori hanno assistito a momenti drammatici e toccanti. Seher ha cacciato Hulya di casa, riabbracciando con affetto sua figlia Nedret. Nel frattempo, i bambini Zeynep e Kaya hanno visitato Leyla in carcere, dove la donna ha espresso il desiderio di continuare la sua battaglia per la custodia dei figli. La tensione è aumentata quando Serap ha baciato Cihan e ha mostrato a quest’ultimo Ibrahim, in condizioni critiche in ospedale. Aslan ha affrontato Bedri riguardo a affari loschi, mentre Hulya ha tentato di mettere in cattiva luce Nedret mostrando una lettera di un suo spasimante alla suocera.

Questi eventi hanno creato un clima di attesa e suspense, preparando il terreno per le nuove puntate che si apprestano a essere trasmesse.

Anticipazioni della nuova puntata di The Family

Nella puntata di domani, lunedì 19 maggio 2025, i colpi di scena non mancheranno. Aslan scoprirà che Ibrahim è ancora in terapia intensiva, mentre Serap cercherà di trovare un alibi per difendersi dalle minacce di un uomo che intende denunciarla. In un tentativo di salvaguardare la propria posizione, l’avvocatessa offrirà denaro a uno scagnozzo di Ibrahim, chiedendogli di testimoniare a suo favore.

Nel frattempo, Iskender e Turgut si recheranno dalla famiglia di Elif per chiedere la mano della giovane per conto di Ekrem. Tuttavia, il futuro sposo scoprirà che Yagmur non è fidanzata con Burak, come inizialmente gli era stato riferito. La situazione si complica ulteriormente quando Devin, preoccupata per la salute di Kaya, che ha la febbre alta, porterà il bambino in ospedale insieme ad Aslan, dove lavorerà Ergun.

Con tutti questi sviluppi, The Family promette di mantenere alta l’attenzione dei telespettatori, che possono seguire la soap opera dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:15.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!