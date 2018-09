Regia: Mark Cousins

Cast: n/d

Genere: Documentario, colore

Durata: 115 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 16 dicembre 2018

"The Eyes of Orson Welles" è un documentario firmato dal regista irlandese Mark Cousins (The Story of Film). Cousins realizza la pellicola, dalla durata di 115 minuti, dopo aver avuto accesso alla collezione privata di dipinti e disegni dell'attore, regista e sceneggiatore statunitense deceduto il 10 ottobre 1985.

The Eyes of Orson Welles: il ritrovamento dei suoi disegni

"The Eyes of Orson Welles", selezionato in Cannes Classics, è un'interpretazione visionaria della vita e della carriera di Welles da parte di uno dei cineasti più singolari del cinema moderno.

Mark Cousins, grazie all'accesso esclusivo al materiale privato di Orson Welles, trova in una scatola i disegni del regista di Quarto Potere. "Possiamo raccontare la sua storia in maniera differente?" si chiede il regista irlandese. Riesaminiamo tutta la biografia di Welles a partire dagli albori della sua carriera fino alle sue produzioni più recenti, attraverso le varie arti o attività da egli sperimentate nel corso della vita. Welles infatti dipinse e disegnò instancabilmente dai suoi anni giovanili fino all'ultima fase della sua vita: linee energiche di carboncino, matita e vernice utilizzate per scenografie e storyboard di film.

"The Eyes of Orson Welles" guarda in profondità nell'anima di un artista

La sincera lettera d'amore di Mark Cousins crea un ponte tra i due e rende omaggio proprio allo sguardo del regista statunitense utilizzando le stesse prospettive sghembe mentre ripercorre i luoghi di formazione personale del regista: Chicago, dove Welles fece la sua prima apparizione teatrale a soli tre anni come comparsa nel Sansone e Dalila; Dublino, dove tenta la carriera di attore e infine New York, città del suo debutto teatrale nelle vesti di Tibaldo in Romeo e Giulietta.

"The Eyes of Orson Welles", prodotto da Michael Moore, porta in vita le passioni, la politica e il potere di questo showman del ventesimo secolo e esplora come il genio di Welles risuoni ancora oggi nell'età di Trump, a più di 30 anni dalla sua morte.