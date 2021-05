The Bride: Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund nel cast del film horror

Il progetto “The Bride” è una rivisitazione horror contemporanea. Attraverso la realizzazione di esso si spera di lanciare un potenziale franchise. Intanto entrano nel cast due attori Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund.

The Bride: la Screen Gems scrittura Nathalie Emmanue e Garret Hedlund

Le star di “Game of Thrones” Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund sono stati scritturati nel film horror di Screen Gems “The Bride”. La notizia è stata diffusa da Deadline . Emma Gladstone produrrà il progetto con la regia di Jessica M. Thompson e la revisione di una sceneggiatura originale di Blair Butler.

Secondo le notizie rilasciate, “The Bride” è un film ispirato a Dracula di Bram Stoker che racconta di una giovane donna corteggiata e spazzata via, solo per scoprire che è in corso una cospirazione gotica. Il film è un horror contemporaneo, i cui produttori appaiono più entusiasti che mai, poiché fiutano un potenziale franchise. Considerando il successo ottenuto da “Dracula”, sperano che questo film segua l’esempio, con l’inizio della produzione previsto per la fine di questa estate.

Gli impegni dei due attori

L’arrivo di Nathalie Emmanuel nel cast è affascinante per lo studio. I film e le serie precedenti in cui l’attrice ha recitato includono la popolare serie di successo della HBO “Game of Thrones” nei panni di Missandei, il franchise “Fast and the Furious” e persino “Die Hart” di Quibi, con Kevin Hart e John Travolta. L’attrice sarà presto vista in “Army of Thieves” di Zack Snyder e nell’imminente “Fast and Furious 9”.

Per quanto riguarda Garret Hedlund, l’attore è forse meglio conosciuto per i suoi ruoli in film e serie come “Mudbound”, candidato all’Oscar, accanto a Carey Mulligan, “Triple Frontier” con Ben Affleck e “Tron: Legacy”. Il suo film più recente è stato “The United States vs. Billie Holiday” di Lee Daniels. L’attore sarà il prossimo protagonista in “The Ploughman” insieme a Robert Duvall.

Sebbene non si sappia molto di più sul film o sul suo cast, sarà sicuramente un film interessante con le due nuove star.

Francesca Reale

18/05/2021