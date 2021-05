The Boys: Karl Urban celebra l’arrivo di Jensen Ackles

La serie Amazon “The Boys” ha da poco fatto sapere che Jensen Ackles farà parte del cast per la terza stagione. Intanto uno dei protagonisti, Karl Urban, festeggia il suo arrivo con un post su Instagram.

The Boys: foto di benvenuto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karl Urban (@karlurban)

Il protagonista di “Supernatural” Jensen Ackles si adatta perfettamente al set di “The Boys”. La star Karl Urban ha pubblicato una foto dell’attore e del co-protagonista Jack Quaid su Instagram, dove mostrano il dito medio, per non allontanarsi da una certa rozzezza appropriata alla serie.

Secondo quanto scritto sul post da Urban, i tre stanno celebrando l’arrivo di Jensen Ackles sul set a “metà delle riprese della terza stagione“. La foto offre ai fan alcuni suggerimenti sul prossimo personaggio di Soldier Boy. Dopo che lo showrunner Eric Kripke ha twittato una foto di Ackles con una lunga barba fuori dal suo camerino, il personaggio potrebbe essere un po’ diverso da come è apparso nella serie di fumetti dello scrittore Garth Ennis. Nei fumetti, Soldier Boy è un super soldato armato di scudi, molto simile a Capitan America. È stato menzionato brevemente nella seconda stagione come combattente contro i nazisti nella seconda guerra mondiale. Kripke lo ha precedentemente descritto come “il primo supereroe”.

La prossima stagione sarà un reunion

Lo stesso Kripke ha già lavorato con Ackles nella serie “Supernatural”, di cui è stato scrittore e produttore. In effetti, la terza stagione di “The Boys” si sta dimostrando una vera e propria riunione di “Supernatural”, non solo con gli attori, ma anche con gli scrittori Meredith Glynn e David Reed che nella serie Amazon appaiono come produttori esecutivi.

Jensen Ackles si sta chiaramente già divertendo sul set. Urban descrive la prossima stagione come “diabolica di livello successivo”, che è un’impresa per una serie che ha già schiacciato delfini, balene impalate e fatto saltare in aria innumerevoli teste umane. La star Laz Alonso ha rivelato che la stagione 3 ha già usato tre volte più sangue finto della stagione 2.

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per la terza stagione di “The Boys”, ma le stagioni 1-2 sono ora in streaming su Amazon Prime.

Francesca Reale

18/05/2021