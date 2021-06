The Boss Baby 2: il nuovo trailer del sequel

“The Boss Baby 2” sta tornando. E’ stato rilasciato il trailer del sequel che presto sarà disponibile su Peacock e nei cinema il mese prossimo.

The Boss Baby: il trailer del sequel

DreamWorks Animation ha appena rilasciato un nuovo trailer per “The Boss Baby: Family Business”, che uscirà contemporaneamente su Peacock e nelle sale il 2 luglio. Il film è un sequel del successo al botteghino del 2017 “The Boss Baby” e presenta le voci di Alec Baldwin , James Marsden, Amy Sedaris, Eva Longoria e Jeff Goldblum. Proprio come il suo predecessore, questo sequel è scritto da Michael McCullers e diretto da Tom McGrath.

L’ultimo trailer del film è simile al trailer originale rilasciato lo scorso novembre. In entrambi i video abbiamo visto le versioni adulte dei fratelli Tim e Ted Templeton. Quando Ted viene a visitare il fratello maggiore padre di famiglia, entrambi si rendono conto che la figlia neonata di Tim, Tina, è in realtà un agente della BabyCorp che è in missione top secret. Tina dà quindi a Ted e Tim una formula speciale che li invecchia, riportando entrambi i fratelli all’età che avevano nel primo film. Sarà poi un susseguirsi di scherzi, inclusi gli incontri con i cosiddetti bambini ninja e bambini in prigione.

Il successo del primo film

Non sorprende il fatto che “The Boss Baby” stia ottenendo un sequel dal momento che il primo ha incassato oltre $ 500 milioni in tutto il mondo. Netflix ha anche trasmesso quattro stagioni di una serie spin-off, “The Boss Baby: Back in Business”, dal 2017 al 2020. Questo primo sequel del film del franchise di The Boss Baby è stato riprogrammato due volte prima di stabilirsi con la data di uscita nelle sale il 2 giugno.

“The Boss Baby: Back in Business” arriva al cinema e Peacock il 2 luglio

Francesca Reale

03/06/2021