The Adam Project: il trailer in italiano del film Netflix

È arrivato il primo trailer del film di Netflix sui viaggi nel tempo “The Adam Project”, che porta con sé un nuovo sguardo su Ryan Reynolds e Mark Ruffalo che si uniscono come padre e figlio in un modo inaspettato.

The Adam Project: Un film emozionante e ricco di azione

Nel film, Reynolds interpreta Adam Reed, così come Walker Scobell che interpreta l’incarnazione tredicenne del personaggio. Il giovane Adam, ancora addolorato per la morte improvvisa di suo padre (Ruffalo) un anno prima, una notte entra nel suo garage per trovare un pilota ferito che si rivela essere la versione più vecchia di se stesso dal futuro, dove il viaggio nel tempo è nella sua infanzia. I due si alleano per intraprendere un’avventura nel passato per trovare il padre, sistemare le cose e salvare il mondo. Mentre i tre uomini lavorano insieme, Adam, giovane e adulto, fa i conti con la perdita del padre e si prende del tempo per curare le ferite che li hanno plasmati. La missione segreta non è priva di sfide, soprattutto considerando che i due Adam non si piacciono davvero . Si spera che possano capire come lavorare insieme se vogliono salvare il mondo.

“The Adam Project” è stato un progetto emozionante per Reynolds, che sta producendo il film e interpreta uno dei due protagonisti Adams. È il quarto film che ha prodotto, entrando a far parte della lista di “Deadpool”, “Deadpool 2” e “Free Guy”. Quest’ultimo è stato una collaborazione con Shawn Levy, che sembra essere il regista di questo viaggio nel tempo. Reynolds ha recentemente condiviso che

“The Adam Project” è straziante, divertente e pieno di azione. È tutto ciò che amo dei film”.

Il cast

Oltre alla coppia di Adams e al loro padre, nel film è presente anche Jennifer Garner nei panni della madre di Adam, Zoe Saldana nei panni di TK, con Catherine Keener, Ruffalo e Alex Mallari Jr. nei panni del suo braccio destro Christos.

“The Adam Project”, in lavorazione dal 2012, è stato scritto da Jonathan Tropper , TS Nowlin , Jennifer Flackett e Mark Levin. La sceneggiatura di Nowlin era originariamente intitolata “Our Name is Adam” ed era della Paramount Pictures, con Tom Cruise. Le cose si sono evolute negli ultimi dieci anni e alla fine del 2020 il progetto è stato annunciato su Netflix.

Il film è stato sviluppato dalla divisione interna di Skydance, insieme allo stendardo 21 Laps di Levy e alla società di produzione di Reynolds Maximum Effort. Il progetto è anche il primo a rientrare nell’ambito di The Group Effort Initiative, lo sforzo congiunto tra Maximum Effort e B for Effort di Blake Lively . Il film è stato girato nella città natale di Reynold, Vancouver, nella Columbia Britannica e il pubblico attento potrebbe notare alcuni luoghi riconoscibili nel trailer.

“The Adam Project” arriva su Netflix l’11 marzo 2022.