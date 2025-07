Temptation Island 2025: i momenti più memorabili delle edizioni passate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi della nuova stagione di Temptation Island, prevista per giovedì 3 luglio su Canale 5, l’attesa cresce tra i fan del programma. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, ha regalato al pubblico numerosi momenti indimenticabili nel corso delle sue edizioni. Di seguito, ripercorriamo cinque episodi iconici che hanno segnato il viaggio nei sentimenti delle coppie partecipanti.

Cristian Gallella e il gesto romantico per Tara

Nel 2014, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, già noti al pubblico di Uomini e Donne, parteciparono a Temptation Island. Durante il programma, Cristian assistette a video in cui Tara interagiva con alcuni tentatori, scatenando in lui una reazione impulsiva. Non riuscendo a contenere le sue emozioni, decise di scavalcare la recinzione che separava il villaggio delle fidanzate dal resto del programma. Nonostante i tentativi degli autori di fermarlo, Cristian raggiunse Tara sulla spiaggia, dando vita a uno dei momenti più romantici della storia del programma. Tuttavia, la loro azione violò il regolamento, portando alla squalifica immediata della coppia.

Selvaggia e Francesco: il falò indimenticabile

Nell’edizione del 2017, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, noto come Lenticchio, parteciparono a Temptation Island per affrontare le loro continue liti e la gelosia di Francesco. Durante il programma, Francesco vide video di Selvaggia che flirtava con un tentatore, scatenando la sua furia. Il loro falò di confronto è diventato uno dei più iconici della storia del programma, caratterizzato da pianti e urla. La frase “Oh Lenticchio, basta piangere” è rimasta impressa nella memoria dei telespettatori. Nonostante lasciarono il programma insieme, la loro relazione si concluse poco dopo.

Oronzo e la famosa “malattia delle donne”

Nel 2018, Oronzo e Valentina, una coppia fidanzata da anni, parteciparono a Temptation Island per affrontare il comportamento di Oronzo, considerato da molti come “farfallone”. Durante il programma, Oronzo mostrò un atteggiamento molto espansivo con le tentatrici. Nel falò di confronto anticipato, cercò di giustificarsi con la celebre frase: “Ho la malattia delle donne. È più forte di me”. Questa affermazione, pur nella sua tragicità, divenne virale. Nonostante Valentina decidesse di lasciarlo in diretta, i due riuscirono a ricomporsi e sono ancora insieme oggi.

Martina e l’imbarazzo del nome sbagliato

L’edizione del 2018 di Temptation Island ha visto uno dei momenti più imbarazzanti della storia del programma. Martina e Gianpaolo parteciparono al programma per risolvere una crisi nella loro relazione. Durante il soggiorno nel villaggio delle fidanzate, Martina si avvicinò a Andrea Del Corso. Durante il falò di confronto, commise un errore clamoroso, chiamando Gianpaolo con il nome del tentatore: “Ma ti sembra normale, And… cioè…”. Il silenzio imbarazzato seguente fu interrotto dalla rabbia di Gianpaolo, che decise di lasciare Martina.

Ciro e la fuga drammatica con colonna sonora

Nel 2019, durante l’edizione Vip di Temptation Island, Ciro Petrone e Federica Caputo si trovarono a vivere un’esperienza intensa. Sin dai primi giorni, Ciro manifestò difficoltà a sopportare la distanza dalla sua fidanzata. Dopo ripetute richieste di falò, il ragazzo decise di scappare dalla sua stanza, esclamando “Federicaaaaaaaaaa!!“. Scavalcando la siepe e correndo sulla spiaggia, riuscì a schivare cameraman e membri della produzione che cercavano di fermarlo. La scena, accompagnata dalla canzone “Como yo te amo” di Raphael, divenne una delle più memorabili del programma.

L’attesa per la nuova edizione di Temptation Island è palpabile, e i fan non vedono l’ora di scoprire quali nuove dinamiche e momenti indimenticabili ci riserverà il programma.

