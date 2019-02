Tel Aviv on Fire (2018)

Regia: Sameh Zoabi

Cast: Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Maisa Abd Elhadi, Nadim Sawalha, Salim Dau, Yousef 'Joe' Sweid, Amer Hlehel, Laëtitia Eïdo, Ashraf Farah

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Lussemburgo, Francia, Belgio, Israele, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 9 maggio 2019

“Tel Aviv on Fire” segue le vicende di Salam, un giovane palestinese che vive a Gerusalemme e che lavora come stagista sul set di una famosa soap opera palestinese. Ogni giorno il giovane è costretto ad attraversare un rigido posto di blocco israeliano. Qui fa la conoscenza di un comandante, la cui moglie è una fedelissima fan della serie, che si fa coinvolgere nella stesura dello script. Salam si accorge in breve tempo che le idee del comandante potrebbero fruttargli una promozione sul set. La sua carriera decolla, fino a quando il comandante e i ricchi finanziatori del programma si trovano in disaccordo sul finale della soap, ritrovandosi così tra due fuochi.

Tel Aviv on Fire: soap opera al confine

“Tel Aviv on Fire” è una commedia del regista e sceneggiatore palestinese Sameh Zoabi al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto nel 2011 il film “Man Without a Cellphone”.

Protagonista del film nel ruolo del giovane sceneggiatore Salam troviamo Kais Nashif (“Paradise Now” di Hany Abu-Assad, “Looking for Oum Kulthum” di Shirin Neshat, Shoja Azari) il quale ha vinto il premio orizzonti come miglior attore al Festival del Cinema di Venezia. Accanto a lui nel ruolo del comandante Assi troviamo Yanis Biton (“Il tempo che ci rimane” di Elia Suleiman) e Lubna Azabal (“La donna che canta” di Denis Villeneuve) nel ruolo di Tala, la protagonista della soap opera.

Prodotto da Amir Harel, Bernard Michaux, Miléna Poylo, Gilles Sacuto il film è stato presentato alla 75^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti.