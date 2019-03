Titolo originale: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Regia: Joe Berlinger

Cast: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Kaya Scodelario, Haley Joel Osment

Genere: Thriller, Biografico

Durata: 108 minuti

Produzione: Usa 2019

Distribuzione: Notorious Picture

Data di uscita: 16 maggio 2019

L'idolo dei teenagers Zac Efron veste i panni di uno dei più spietati serial killer degli Stati Uniti nel biopic diretto da Joe Berlinger sulla vera storia di Ted Bundy.

Ted: il fascino del male

E' il 1969 quando Liz Kendall (Lily Collins), ragazza madre di Seattle, conosce in un bar un giovane affascinante di nome Ted Bundy (Zac Efron). Liz se ne innamora follemente e vede in questo carismatico ragazzo una nuova figura paterna per sua figlia Tina. I due iniziano così una relazione stabile e duratura, ma setti anni dopo il loro sogno d'amore viene turbato quando Ted viene coinvolto in un caso di omicidio. Poco dopo Liz comincia a convincersi che si tratti di un semplice equivoco, o di un tentativo per incastrare il suo compagno, ma la venuta a galla di diverse prove comincia a compromettere la sua fiducia in lui. Liz è davvero sicura di conoscere la persona che le sta accanto?

Bundy: l'assassino più temuto degli anni '70

Nato a Burlington il 24 novembre 1946, Ted Bundy è segnato da un'infanzia difficile, gravata dal segreto dell'identità della sua vera madre. Solo una volta ventenne scoprirà infatti che quella che credeva essere sua sorella maggiore era in realtà la sua madre biologica e che probabilmente era rimasta incinta di Ted in seguito a diversi abusi subiti dal suo stesso padre. Cresciuto così dai nonni materni, da giovane è costantemente testimone degli impeti di violenza del nonno e del comportamento sottomesso di sua nonna, fattori che incisero notevolmente sulla sua concezione del rapporto tra uomo e donna. Una forte delusione d'amore segna ulteriormente la sua vita ,tanto che in molti fanno coincidere con questa rottura la causa remota dei suoi omicidi. Nonostante Ted conducesse quindi una vita tranquilla agli occhi di tutti, fu accusato di aver compiuto 36 omicidi tra il 1974 e il 1978. Dopo essersi inizialmente dichiarato sempre innocente, confessò l'uccisione di 26 ragazze, nonostante si stimi che la sua follia omicida abbia spezzato molte più vite. Fu condannato alla sedia elettrica nel 1989.