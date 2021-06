Taylor Swift si unisce a Christian Bale e Margot Robbie nel nuovo film di David O. Russell

Come se David O. Russell non avesse già scelto abbastanza star importanti per il suo prossimo film, Taylor Swift si è unita al cast, come ha confermato a Collider.

Il cast del nuovo film di David O. Russel

Il nuovo film del regista David O.Russel vede entrare nel cast anche Taylor Swift, il cui ruolo è tenuto nascosto. Sconosciuto come anche il titolo del film. Il coinvolgimento della cantante è stato inizialmente segnalato dalla regina del gossip Deuxmoi su Instagram prima di essere riportato da Showbiz 411. Ancora da annunciare una data di uscita per il film, che ritorna alla regia dopo il sottovalutato “Joy” del 2015. Nel cast figureranno Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola.

Taylor Swift la Miss America

Taylor Swift è stata 11 volte vincitore di Grammy e ha venduto più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fatto il suo debutto cinematografico nella commedia romantica di Garry Marshall “Valentine’s Day” prima di innamorarsi di Zac Efron in “The Lorax” e apparire al fianco di Meryl Streep e Jeff Bridges in “The Giver”.

Più di recente, la cantante attrice ha interpretato “Bombalurina” nell’adattamento cinematografico di “Cats” e ha recitato nel suo documentario Netflix intitolato “Miss Americana”. Ha anche recitato nel documentario Disney+ “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, che raccontava la realizzazione del suo album omonimo.

Francesca Reale

03/06/2021