Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt sarà l’ex-CEO di Uber

Showtime ha annunciato che Joseph Gordon-Levitt interpreterà l’Ex CEO di Uber Travis Kalanick nella nuova serie intitolata “Super Pumped”.

Super Pumped: curiosità e produzione

La prima stagione della serie sarà basata sul libro bestseller di Mike Isaac “Super Pumped: The Battle for Uber”, che racconta di tutto. Comincia dall’impressionante ascesa di Kalanick nel settore tecnologico fino alla sua vergognosa uscita dalla società. Uber incarnava gli alti e bassi della Silicon Valley, dove la nuova compagnia di trasporti si distingueva sia come una meraviglia che come un ammonimento, poiché Kalanick combatteva battaglie interne ed esterne che avevano conseguenze imprevedibili.

“Super Pumped” è la prima puntata di una serie antologica che esplorerà in ogni stagione storie diverse che hanno scosso il mondo degli affari fino al midollo. La serie proviene dal duo BillionsBrian Koppelman e David Levien così come Beth Schacter, scriveranno la sceneggiatura. Paul Schiff, Stephen Schiff e Allyce Ozarski saranno i produttori esecutivi, mentre Isaac sarà co-produttore esecutivo del progetto. Showtime produrrà la serie antologica, che rientra nell’accordo generale di Koppelman e Levien con la rete.

Il nuovo impegno per Gordon-Levitt

“Joseph Gordon-Levitt è un attore straordinariamente intelligente e carismatico, che incarna un fascino con un tocco imprevedibile. Siamo oltremodo entusiasti di vedere cosa porterà nel ruolo di Travis Kalanick, il super-brillante e controverso CEO “ha dichiarato in una nota Amy Israel di Showtime.

Gordon-Levitt, dopo un periodo nel quale si è concentrato sulla sua famiglia, è recentemente apparso nel candidato per il miglior film di Netflix “The Trial of the Chicago 7”, in “Project Power” e nel thriller di Amazon “7500”. Il prossimo passo per Gordon-Levitt è la serie drammatica di Apple “Mr.Corman”, di cui è creatore e regista. Ed infine, sarà anche Jiminy Cricket nel nuovo film della Disney “Pinocchio” di Robert Zemeckis.

Francesca Reale

25/05/2021