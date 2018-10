Summer (2018)

Titolo originale: Leto

Regia: Kirill Serebrennikov

Cast: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk

Genere: Biografico, colore

Durata: 126 minuti

Produzione: Russia, Francia, 2018,

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 15 novembre 2018

Con "Summer" le lancette dell’orologio girano indietro, tornano al fermento sottocutaneo degli anni Ottanta. Siamo in Russia, il sommovimento che la nuova decade porta con sé è palpabile e travolgente. Viktor incontra per caso altri due ragazzi, Mikhail e Natasha, in un giorno d’estate (“Leto”, appunto, in russo); si scoprono appassionati per il rock e il rock’n’roll (consumano Beatles, Iggy Pop, Blondie, Lou Reed, David Byrne, Bowie), condividono idee ed emozioni.

Hanno la caratteristica di essere neofiti, vergini alla musica – tranne Mike, già con un breve trascorso alle spalle da cantante. Viktor è più cupo e riservato, espressivo e fuori dagli schemi nel suo approccio alla musica, già vira verso il post punk. È proprio Mike a riconoscerne il talento, a metter su progetti: assieme troveranno un nome all’embrione di band che han intenzione di tirar su, i Garin i giperboloidy. Natasha stessa rimane ipnotizzata dall’animo estroso di Viktor, ne diventa moglie e madre di di suo figlio.

Summer: un omaggio nostalgico a Viktor Coj

Il regista Serebrennikov torna al passato, a quello che è stato, ne esprime sensazioni e sfumature con un certo moto di nostalgia. Sentimenti contrastanti che si intrecciano a doppio filo con politica e attualità: lo stesso Serebrennikov è agli arresti domiciliari, il rapporto con il governo non dei migliori (non è un caso che la pellicola sia stata interamente finanziata con soldi privati, in un’ibrida produzione francorussa).

Lo stile strizza apertamente l’occhio alla nouvelle vague, al bianco e nero polveroso e statuario à la Godard: si respira pur sempre l’aria della libertà, di un’età breve, hic et nunc, giovane, irripetibile. “Summer” racconta in forma dichiaratamente romanzata gli esordi e le pieghe più intime della vita di Viktor Coj, una delle poche figure che davvero si sono erte e hanno costruito la storia della musica sovietica – grande musicista, quest’ultimo, mai davvero apprezzato al di fuori della barriera di un’URSS che andava lentamente disgregandosi.