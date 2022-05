Stranger Things 4, volume 1: la Recensione

Netflix è stato così gentile da permettere a noi di EcoDelCinema di guardare in anteprima la nuova stagione di Stranger Things, in uscita il 27 maggio 2022.

Abbiamo poche parole da dire, anzi solo una WOW!!

Stranger Things, dove eravamo rimasti

La terza stagione ci ha lasciati con grossi emozioni, e la quarta le farà tornare tutte.

Il disastro dello Starcourt, ma nessuno sa veramente cosa è successo, il Sindaco corrotto di Hawkins viene arrestato, i Byers si trasferiscono fuori da Hawkins. Joyce porta via con sé i suoi due figli e anche Undici. Quest’ultima prima di andare via legge la commovente lettera di Hopper (e ci fa piangere tutti). Il “Ti amo” di Mike a Unidi e la parte più importante, il duo Robin e Steve iniziano a lavorare presso il negozio di noleggio VHS “Family Video”. E poi la domanda che tutti ci siamo chiesti: Hopper è vivo? Dal trailer abbiamo capito che si è vivo (non si sa se molto vegeto) nella patria dei Romanof, cosa gli succederà?

Una stagione piena di colpi di scena e vodka andata a male, se così vogliamo riassumere la terza stagione.

Ma siamo tutti qui perché l’attesa per la quarta stagione è giunta al termine.

Il 27 maggio 2022 Netflix rilascerà la prima parte dell’ultima entusiasmante stagione di Stranger Things, la seconda parte sarà disponibile dal 1 luglio 2022.

I critici di tutto il mondo stanno elogiando la nuova stagione della fortunatissima serie Netflix. La definiscono “impressionante”, “spaventosa” e “ingarbugliata”. Proprio come piace a noi, Con un budget da far girare la testa (più o meno 30 mila dollari a episodio) Stranger Things 4 è un mix di elementi horror, con scene comiche e grandi colpi di scena e rivelazioni. Le puntate durano intorno ad un’ora, e il binge-watching forse diventa un pochino pesante, ma per Undi e la sua banda questo e altro.

Pronti a scoprire cosa accade nella cittadina con più alto tasso di mostri d’America?

Stranger Things e l’amore per il tempo

All’interno della quarta stagione di Stanger, troviamo ben 5 o più storyline differenti, ci sono cosi tante cose da assimilare che uno perde il conto.

Stranger Things 4 è come le stagioni che lo hanno preceduto nel modo in cui trae ispirazione dalla cultura pop degli anni ’80, facendo sembrare i suoi singoli capitoli come omaggi studiati al cinema dell’epoca. In questa quarta stagione, però, Stranger Things abbraccia un nuovo senso di sé come qualcosa di più di un tributo stilizzato alle caratteristiche delle creature e ai film classici di formazione che hanno riempito i cinema decenni fa. Stranger Things 4 è più: più sanguinoso, più violento e molto più intenso delle stagioni che lo hanno preceduto, ma sembra anche una naturale evoluzione dell’epica del Sottosopra che i fratelli Duffer hanno raccontato fin dall’inizio.

Il tempo è sempre stato una cosa un po’ complicata nella città immaginaria di Stranger Things di Hawkins, nell’Indiana, dove i viscidi portali per dimensioni parallele da incubo sono noti per aprirsi a caso.

Stranger Things 4: La Recensione

Sono passati solo sei mesi per la banda da quando è scoppiata la battaglia di Starcourt Mall. Ritroviamo Undici (Millie Bobby Brown) senza i suoi poteri e che vive con Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton) in California, mentre Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) e Steve (Joe Keery) sono rimasti a Hawkins. Presunto morto, ma molto vivo, Hopper (David Harbour) è prigioniero in un gulag segreto russo e vittima di un brutale interrogatorio legato al Sottosopra.

Undici, Will, Jonathan, e la madre dei ragazzi Joyce, hanno iniziato una nuova vita come una famiglia apparentemente nella media in California dove credono che “Jane” – il nome di nascita di Eleven – possa ricominciare da capo. Con i poteri di Undici spariti e il padre adottivo Jim Hopper ancora assente, imparare a esistere semplicemente come un’adolescente normale è sia una sfida che un brivido per lei. Ma l’eccitazione genuina di Undici e il Sottosopra che va quasi in letargo dopo la loro partenza da Hawkins, fa pensare che tutto possa andare per il meglio.

Stranger Things 4 trova il resto della banda a Hawkins mentre si prepara per le imminenti vacanze di primavera. Con Lucas che è entrato nella squadra di basket di Hawkins High, Max che sta ancora affrontando il lutto per Billy, e Mike e Dustin trovano nuovi amici nell’Hellfire Club – un gruppo di nerd giocatori di Dungeons & Dragons guidati dall’eccentrico Eddie Munson (Joseph Quinn).

Sebbene questa stagione introduca un’altra creatura ispirata a Dungeons & Dragons da un altro mondo – questa volta un ghoul simile a Nightmare on Elm Street – il mostro gioca un ruolo importante nel modo in cui Stranger Things 4 inizia a dare corpo e rispondere ad alcuni dei più grandi misteri della serie.

Stranger Things 4: I nuovi personaggi

Oltre all’eccentrico e meraviglioso Eddie Munson, ci sono molte new entry come il capitano della squadra di basket Jason Carver (Mason Dye) e lo strano Argyle (Eduardo Franco) nei loro archi, Stranger Things 4 stabilisce il cambiamento come uno dei suoi temi distintivi in questa stagione.

Oltre ai nuovi adolescenti che si uniranno alla crew, o cercherà di smantellarla, abbiamo molti e meravigliosi personaggi, come l’affascinante Dimitri (Tom Wlaschiha) (ai più noto come Jaqen H’ghar del Trono di Spade), una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper; Peter Ballard (Jamie Campbell Bower) (il giovane Gellert Grindelwald apparso in Harry Potter), un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico; Yuri (Nikola Djuricko), uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute e molti altri personaggi magnifici, interessanti e alle volte inquietanti.

Stranger Things 4, nulla da aggiungere se non WOW.

Gli attori sono spettacolari, la colonna sonora bellissima, da brividi, fotografia da urlo, per non parlare delle scenografie e degli effetti speciali. C’è solo una cosa da dire in tutto ciò O MIO DIO.

Finalmente Netflix ha capito come lasciare gli spettatori con la voglia di continuare una serie per bene.

Speriamo che il secondo volume di Stranger Things 4 sia spettacolare, eccitante, mostruoso come il primo.

Giacomo Caporale