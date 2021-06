Stranger Things: la quarta stagione aggiunge altri membri al cast

La stagione 4 di “Stranger Things” aggiunge quattro nuovi membri del cast, inclusa Amybeth McNulty. La Hawkins High si arricchisce di nuovi studenti e docenti.

Stranger Things: la quarta stagione sarà ricca di nuovi personaggi

Alcuni volti nuovi sono diretti a Hawkins, nell’Indiana. Netflix ha annunciato quattro nuovi membri del cast per l’attesissima quarta stagione del suo thriller soprannaturale, “Stranger Things”. Tra i nuovi volti troviamo quelli di Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

La notizia arriva come parte della Netflix Geeked Week, un evento virtuale che da i primi sguardi sulla programmazione di Netflix. Durante l’evento è stato mandato un video con i creatori The Duffer Brothers sul set della stagione 4. Nella clip sono stati presentati i nuovi attori tra cui Amybeth McNulty. L’attrice ha attirato l’attenzione dei Fratelli grazie al suo ruolo di Anne in “Anne with a E” della CBC. In Stranger Things, La McNulty interpreterà Vickie, descritta come una nerd della band dalla parlata veloce e che ha un apparente interesse amoroso per uno degli attori principali.

Gli altri nuovi attori del cast

Myles Truitt, nota per il suo ruolo di Issa Williams in “Black Lightning” della CW, interpreterà Patrick, una famosa star del basket la cui vita è cambiata da eventi scioccanti. Regina Ting Chen, che ha interpretato Catherine Naki in “Queen of the South”, interpreterà la signora Kelly, una premurosa e amata consulente di orientamento. E Grace Van Dien, meglio conosciuta per il suo ruolo di Katie Campbell in “The Village” della NBC, interpreterà Chrissy, la principale cheerleader che nasconde un oscuro segreto.

Queste sono alcune descrizioni rilasciate. Intanto, i nostri giovani eroi entrano nel liceo vero e proprio. Si uniranno ai nuovi membri del cast precedentemente annunciati, tra cui Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko e lo stesso Freddy Krueger, Robert Englund.

La conferma del cast originale

Tornerà l’intero ensemble principale della terza stagione, che include Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Falco. Matthew Modine riprenderà il suo ruolo di Martin Brenner e Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman sono stati tutti promossi a regular della serie.

La produzione per la nuova stagione è iniziata nel febbraio del 2020, ma è stata interrotta a causa del COVID. In seguito, è continuata sporadicamente nell’ultimo anno e attualmente si sta girando ad Atlanta. È probabile che l’attesa sia lunga prima di vedere la Stagione 4.

Francesca Reale

17/06/2021