Steve McQueen co-dirigerà il documentario “Uprising” della BBC

Il regista Steve McQueen sarà presto impegnato nella realizzazione di una serie di documentari per l’emittente BBC, riuniti sotto il titolo di “Uprising”.

“Uprising” il documentario co-diretto da Steve McQueen

Steve McQueen rafforzerà ulteriormente la sua collaborazione creativa con la BBC co-dirigendo una serie di documentari su tre eventi drammatici che hanno colpito il Regno Unito nel 1981 e che hanno definito le relazioni razziali per una generazione.

Intitolata “Uprising”, la serie in tre parti esaminerà gli eventi intrecciati del New Cross Fire che uccise 13 adolescenti neri a una festa in casa nel gennaio 1981; la protesta di massa nella giornata del popolo nero (the Black People’s Day of Action) nel marzo di quell’anno; e infine, le rivolte di Brixton in aprile.

Steve McQueen dirigerà “Uprising” insieme a James Rogan, con la Rogan Productions di quest’ultimo che ospiterà la serie. È il secondo progetto a cui i due registi stanno collaborando dopo aver realizzato i film della BBC “Black Power” e “Subnormal”, concepiti durante la produzione del dramma antologico “Small Axe”.

I tragici eventi del 1981 in Gran Bretagna

Steve McQueen ha dichiarato: “È un onore realizzare questo film con le testimonianze dei sopravvissuti, degli investigatori, degli attivisti e dei rappresentanti della macchina dello Stato. Possiamo imparare solo se guardiamo le cose attraverso gli occhi di tutti gli interessati; il New Cross Fire è passato alla storia come una tragica nota a piè di pagina, ma quell’evento e le sue conseguenze possono ora essere viste come eventi epocali nella storia della nostra nazione “.

James Rogan ha aggiunto: “Il New Cross Fire che ha causato la morte di così tanti giovani e ne ha colpiti molti di più rimane una delle più grandi perdite di vite umane in un incendio domestico nella storia britannica moderna. Quello che è successo e il modo in cui la Gran Bretagna ha reagito è una storia che aspettava di essere raccontata in profondità da 40 anni. Nella serie, i sopravvissuti ei partecipanti chiave daranno il loro resoconto dell’incendio, delle conseguenze, dell’impatto che ha avuto sugli eventi storici del 1981 e della profonda eredità che ha lasciato “.

La produzione della serie

Charlotte Moore, chief content officer della BBC, ha affermato che Steve McQueen “ha creato una serie incredibilmente importante ed evocativa che traccia gli eventi che hanno definito le relazioni razziali in Gran Bretagna oggi, dando voce alle persone al centro di queste storie“.

La Moore ha commissionato la serie insieme a Clare Sillery, responsabile della commissione, dei documentari, della storia e della religione. I produttori esecutivi sono Steve McQueen, Nancy Bornat, Rogan, Soleta Rogan, Tracey Scoffield, Anna Smith Tenser e David Tanner. “Uprising” è una serie prodotta da Helen Bart.

Francesca Reale

11/05/2021