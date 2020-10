Stasera in tv, martedì 13 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie tv da non perdere, da vedere o recuperare, in onda stasera in tv, martedì 13 ottobre 2020. Dal remake del 2017 “Papillon” all’action puro con “Daylight – Trappola nel tunnel” fino alla fantascienza con “The Island” e “La guerra dei mondi”.

Ecco i film e le serie tv in onda stasera in tv, martedì 13 ottobre 2020

“Monuments Men” su Sky Action alle 21.00, diretto da George Clooney, e con un cast stellare, composto dallo stesso George Clooney, insieme a Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett e Jean Dujardin, è una commedia drammatica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un plotone composto da sette direttori di musei, con poca esperienza in materia di guerra, ha il compito di salvare alcuni capolavori d’arte sottratti dai tedeschi.

“The Good Doctor” su Fox alle 21.00, con protagonista la giovanissima star Freddie Highmore, va in onda con il terzo episodio della terza stagione, nel quale la dottoressa Claire Brown è pronta per il suo primo intervento, mentre Melendez inizia ad avere dei dubbi se affidarglielo o meno.

“Daylight – Trappola nel tunnel” su Sky Cinema 1 alle 21.15, diretto da Rob Cohen con Sylvester Stallone, racconta di un gruppo di persone che, a seguito di un incidente rimangono bloccati all’interno di un tunnel che potrebbe inondarsi da un momento all’altro.

“Papillon” 2017 su Rai 4 alle 21.24 è il remake del capolavoro del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Nel cast di questa nuova versione troviamo invece Charlie Hunnam e Rami Malek. Innocente e condannato all’ergastolo Henri Charrriere cerca disperatamente di scappare da un campo di lavoro.

“The Island” su Mediaset Premium alle 22.53, è diretto da Michael Bay e ha nel cast Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean e Steve Buscemi. In un mondo post-apocalittico i sopravvissuti sperano di poter visitare l’Isola, l’unico luogo incontaminato della Terra, ma un terribile segreto sconvolge la vita e quella dei suoi compagni per sempre.

“La guerra dei mondi” su Paramount Channel alle 23.25, acclamato film di fantascienza, diretto da Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning e Tim Robbins, racconta la fuga e il tentativo di Ray di salvare i propri figli, dopo un terribile attacco alieno.

Ecco nel dettaglio la programmazione di oggi

Prima serata

“Un dollaro d’onore” su Iris alle 21.00

“Italiano medio” su Cine 34 alle 21.00

“Una vita da gatto” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Adaline – L’eterna giovinezza” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Monuments Men” su Sky Cinema Action alle 21.00

“The Good Doctor”, stagione 3 episodio 3 su Fox alle 21.00

“Come ammazzare il capo… e vivere felici” su Italia 2 alle 21.10

“Alice Nevers”, stagione 10 episodio su Giallo alle 21.10

“Chicago P.D.”, stagione 6 episodio 9 su Top Crime alle 21.10

“911”, stagione 3 episodio 13 su La 1 alle 21.10

“Miss Marple”, stagione 5, episodio 1 su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The Flash”, stagione 6 episodio 7 – parte 1 su Sky Premium Action alle 21.15

“All American”, stagione 2 episodio 7 su Mya alle 21.15

“Daylight – Trappola nel tunnel” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“The Housemaid” su Sky Cinema 2 alle 21.15

“Un tirchio quasi perfetto” su Rai Movie alle 21.15

“Kung Fu Yoga” su Cielo alle 21.15

“Blood” su Rai 5 alle 21.15

“Lucy” su Sky Premium Cinema alle 21.15

“A-Team” 2010 su Paramount Network alle 21.15

“Un’estate a Salamanca” su Rai Premium alle 21.20

“Skyscraper” su Canale 5 alle 21.21

“Papillon” 2017 su Rai 4 alle 21.24

“Imma Tataranni”, stagione 1 episodio 4, su Rai 1 alle 21.30

“Fire with Fire” su Spike alle 21.30

“Ben Hur” 1959 su Nove alle 21.35

Seconda serata

“Un poliziotto alle elementari” su Sky Cinema Family alle 22.35

“Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute” su Rai Movie alle 22.50

“The Island” su Premium Cinema alle 22.53

“Green card – Matrimonio di convenienza” su TV 2000 alle 22.54

“La leggenda di Al, John e Jack” su Cine 34 alle 23.00

“Campeggio a tradimento” su Rai Premium alle 23.00

“Little Forest” su La Effe alle 23.00

“Attimo per attimo” su Sky Cinema Romance alle 23.00

“Spider-Man 2” su Sky Cinema Action alle 23.05

“Lanterna verde” su Italia 2 alle 23.10

“La camera azzurra” su Cielo alle 23.15

“Prima di lunedi” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“La guerra dei mondi” su Paramount Network alle 23.25

“Possessed Virus mortale” su 7 Gold alle 23.30

“Contract to kill” su Canale 20 alle 23.30

“Gli amanti dei cinque mari” su Irisi alle 23.51

“Hitman – L’assassino” su Nove alle 23.55

“Millennium – Quello che non uccide” su La 1 alle 23.55

“Come ti ammazzo il bodyguard” su Rai 4 alle 00.14

“La teta y la luna” su Rete 4 alle 00.49

Giorgia Terranova