Spider-Man: No Way Home, il teaser trailer ufficiale

“Spider-Man: No Way Home” rivede Peter Parker ritornare a casa nel primo teaser trailer pubblicato e rivelare finalmente cosa ci aspetta il prossimo film

Spider-Man: No Way Home, la Sony pubblica il primo trailer

Peter Parker c’è così come il trailer di “Spider-Man: No Way Home” . L’ultimo film dello SPUMC (The Sony Pictures Universe of Marvel Characters) ha finalmente rilasciato il suo primo teaser trailer che promette un epico ed emozionante saluto all’ultima trilogia di Spider-Man .

No Way Home riporta Peter Parker interpretato da Tom Holland , Ned di Jacob Batalon e MJ di Zendaya dopo che gli eventi del film precedente hanno cambiato per sempre il mondo del protagonista. Jon Watts torna a dirigere l’ultimo film della trilogia da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tornano anche per l’ultimo film Marisa Tomei, Angourie Rice,Tony Revolori, Jon Favreau e Hannibal Buress. Non dimentichiamo Benedict Cumberbatch aka Doctor Strange, che torna per assistere Peter nell’affrontare le ramificazioni della sua identità segreta, ora rese pubbliche, tramite la magia.

La sinossi ufficiale del prossimo Spider-Man

Per la prima volta nella storia del cinema di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere viene smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale da quella del supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man.

Il progetto della SPUMC

Il presidente del Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, aveva già anticipato che “No Way Home” comincerà a rivelare il grande piano di Sony per collegare i suoi personaggi SPUMC con l’MCU:“In realtà c’è un piano. Penso che ora forse sta diventando un po’ più chiaro per le persone dove siamo diretti e penso che quando No Way Home uscirà, sarà definitivo.. La cosa bella è che abbiamo questo ottimo rapporto con Kevin [Feige] .Vogliamo che quei film MCU siano assolutamente superbi. Ci sono molte opportunità, penso, che accadranno”.

“Spider-Man: No Way Home” arriverà nei cinema il 17 dicembre.

Francesca Reale

25/08/2021