Spider-Man e il bacio a testa in giù di Tobey Maguire

L’epico bacio a testa in giù di Spider-Man non è stata un’esperienza piacevole per Tobey Maguire. L’attore ha confessato: “Non riuscivo a respirare”.

Spider-Man: un bacio passato alla storia

Prima di Tom Holland, Tobey Maguire ha vestito i panni di uno Spidey, supereroe adolescente. Peter Parker ha salvato vite e combattuto i cattivi, ma aveva anche una cotta per Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), la sua compagna di classe e, letteralmente, la ragazza della porta accanto.

In “Spider-Man” del 2002 , Maguire e Dunst hanno condiviso un bacio sottosopra sotto la pioggia che, fino ad oggi, è stato considerato un momento straordinario nella cultura pop. Tuttavia, le riprese effettive del bacio sono state – a detta di Tobey Maguire – un’esperienza piuttosto spiacevole.

Tobey Maguire e il bacio in ‘semi-annegamento’

Sam Raimi, il regista di “Spider-Man”, ha ricordato quanto fosse stato scomodo effettuare la scena del bacio per Maguire.

“Quando stava girando la scena, ricordo che l’acqua stava cadendo nelle sue narici capovolte, quindi stava annegando”, ha detto il regista. “Ma è stata una scena di baci. Quindi, ha dovuto fingere che fosse un momento piacevole e dolce per lui, quando in realtà stava quasi annegando “.

Tobey Maguire ha raccontato la stessa scena nel corso di un’intervista del 2002 con il Deseret News.

“C’era pioggia a dirotto su o giù per il mio naso”, ha detto. “Non riuscivo a respirare e stavo ansimando dall’angolo della bocca di Kirsten. Povera ragazza. La stavo dando bocca a bocca invece di baciarla. ”

Lui e Kirsten Dunst stavano “gelando” e “tremando”. L’acqua si riversava su Dunst e Maguire, inoltre ci sono voluti alcuni minuti per far sospendere Maguire a testa in giù. Durante l’intero processo gli attori, che dovevano filmare la scena di notte, erano freddi.

Il regista, ha continuato, dicendo che durante le riprese del bacio né Dunst né Maguire si sono lamentati delle condizioni tutt’altro che ideali.

Maguire e Dunst hanno vinto l’MTV Movie Award per il miglior bacio nel 2003. “Spider-Man” è diventato un campione d’ incassi e probabilmente ha rivitalizzato il genere dei film sui supereroi.

12/11/2020