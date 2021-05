Space Jam: A New Legacy : un nuovo trailer pubblicato durante gli MTV Movie & TV Awards

La Warner Bros in occasione degli MTV TV e Movie Awards ha deciso di pubblicare un nuovo trailer del prossimo film “Space Jam: A New Legacy” che sarà nei cinema a luglio.

Il nuovo trailer inedito di Space Jam

The way I dropped everything to watch this #SpaceJamANewLegacy TV Spot.. so damn excited for this movie😅🥕🐰🏀 pic.twitter.com/jsN96r6muM — Cris Parker (@3CFilmReview) May 17, 2021

Durante gli MTV TV and Movie Awards è stato rilasciato dalla Warner Bros un nuovo trailer di “Space Jam”. Nel corso della serata, altri film hanno fatto sentire la loro presenza, ma nel caso del sequel, che vedrà la stella dell’NBA LeBron James protagonista, si sono viste alcune scene inedite. Sappiamo di Titti che cerca di proteggere uno dei Goon Squad, o del cameo di Michael Jordan, mentre nel teser inedito, condiviso su Twitter, vediamo la Nonna dei Looney Tunes che sfodera delle mosse che fanno impallidire tutti i presenti durante la partita. A questa scena se ne alternano altre tratte sempre dalla partita, tra cui una fenomenale schiacciata di LeBron.

Tra gli attori nel cast troveremo Don Cheadle che sarà al fianco di LeBron nei panni di Al G Rhytmn, un’intelligenza artificiale malevola che questa volta non si fermerà davanti a nulla pur di sconfiggere la Tune Squad.

In una precedente intervista con EW Cheadle ha parlato del suo ruolo nel film e di come è entrato a far parte del sequel di Space Jam: “Cosa mi è stato proposto, cosa volevano fare con il mio personaggio, cosa sarebbe successo con LeBron, ho pensato: “Ehi, è fantastico” ha spiegato e ha poi aggiunto: “Ho solo pensato che sarebbe stata una bella storia di famiglia con LeBron e un bel personaggio da interpretare di fronte a lui. ”

La trama del nuovo film

LeBron James e suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una intelligenza artificiale cattiva. Il campione di basket della NBA deve riportare lui e suo figlio a casa sani e salvi. Per fare ciò, aiuterà Bugs, Lola Bunny e l’intera banda di Looney Tunes alla vittoria sui campioni dell’IA su il campo da basket: un elenco di stelle del basket professionistico si susseguiranno, come non abbiamo mai visto prima. È la sfida più importante tra Looney Tunes e i Goons, che allo stesso tempo, ridefinirà il legame di LeBron con suo figlio.

“Space Jam: A New Legacy” è diretto da Malcolm D. Lee, con una sceneggiatura scritta da Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler e Terence Nance. Il film sarà nelle sale e su HBO Max il 16 luglio.

Francesca Reale

17/05/2021