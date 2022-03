Snow Black: dal 14 marzo su Rai Gulp

La prima serie tv mistery per ragazzi dal titolo “Snow Black”, coprodotta da Rai Ragazzi debutta il 14 marzo in prima serata su Rai Gulp. La serie, interamente girata in Lombardia, è basata sull’omonimo libro scritto da Francesca Tassini e Mario Pasqualotto, pubblicato dall’editore Marietti Junior.

Snow Black: la passione per il mistery arriva su Rai Gulp

“Snow Black” è una serie mistery per giovanissimi piena di emozioni e tensione che vedrà la luce con la prima puntata lunedì 14 marzo alle 20.40, su Rai Gulp. Si tratta di una serie live action – coprodotta da Atlantyca Entertainment e Rai Ragazzi, in partecipazione con Bedeschi Film – che unisce le sfide dell’adolescenza al tema dell’amicizia, condendo il tutto di mistero. “Snow Black” andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai Gulp alle ore 20.40 a partire dal 14 marzo.

Caterina Vacchi, Head of Production and Distribution Department e Executive Producer di Atlantyca produce per Atlantyca Entertainment; Federico Salvi è executive producer di Bedeschi Film; Sara Cabras è producer per Rai Ragazzi; mentre Niccolò Sacchi di Atlantyca figura come showrunner.

La serie è diretta da Giovanni Bedeschi su soggetto e sceneggiatura di Massimo Bavastro e Giancarlo Germino.

La trama

“Snow Black” è una video blogger quattordicenne amante dei misteri. La ragazzina scompare senza lasciare traccia di sé, ritrovandosi intrappolata in un luogo sconosciuto e oscuro. La nostra protagonista riesce a connettersi con il mondo esterno per chiedere aiuto solo attraverso i cellulari di Ella e Kennedy, i suoi fratelli che sono andati a vivere con i genitori in Italia nella cittadina immaginaria Flor, ricostruita in Brianza, dove il padre ha trovato lavoro.

Mentre Ella e Kennedy cercano di ambientarsi in una nuova realtà, Snow Black deve capire chi è, se è viva e soprattutto se può liberarsi. Lei e i suoi fratelli dovranno provare a svelare un mistero complicato e molto più pericoloso di quanto possano immaginare.

Roberta Rosella

09/03/2022