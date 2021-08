Snakehead: il trailer del film con Sung Kang e Shuya Chang

“Snakehead” sarà presentato in anteprima al TIFF e uscirà nelle sale, in digitale e on demand il 29 ottobre.

Snakehead: trama e trailer del film

Samuel Goldwyn Films e Roadside Attractions hanno rilasciato il trailer ufficiale, poster e nuove immagini per Snakehead. Collider ha avuto la sua esclusiva per questo nuovo thriller con Sung Kang ( franchise Fast and the Furious) e Shuya Chang ( Crouching Tiger, Hidden Dragon: Spada del Destino ) che uscirà nelle sale, in digitale e on demand il 29 ottobre.

“Snakehead” promette una nuova interpretazione del genere thriller americano. Il film racconta una storia ispirata a eventi reali. La protagonista del film, Tse (Chang) arriva a New York tramite uno Snakehead, un contrabbandiere di esseri umani. Grazie al favore della matriarca della famiglia del crimine sale tra i ranghi di una potente famiglia della Grande Mela, disposta ad accettare qualsiasi lavoro le venga incontro, Tse dovrà conciliare il suo successo con la vera ragione per cui è venuta in America e si renderà conto che ci sono alcune linee che non possono essere valicate.

Il cast ufficiale

“Snakehead” è prodotto, scritto e diretto da Evan Jackson Leong (Linsanity). Oltre a i due attori già citati, Kang e Chang, il film vedrà nel cast anche: Jade Wu (Luke Cage , The Motel), Yacine Djoumbaye (Three Trembling Cities),Catherine Jiang ( A Different Sun) e Richie Eng (Killerman).

Il film sarà presentato in anteprima al TIFF di quest’anno ed è anche in selezione ufficiale sia al New York Asian Film Festival che al Santa Barbara International Film Festival.

Francesca Reale

25/08/2021