Snake Eyes: la Paramount pubblica il primo teaser trailer del film

E’ stato da poco rilasciato il primo teaser trailer del film d’azione e avventura “Snake Eyes”. Quasi sicuramente sarà disponibile nelle sale il 23 luglio.

Snake Eyes: il trailer ufficiale

La Paramount Pictures ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale di “Snake Eyes”. Il film, pubblicizzato come una storia delle origini, ha come titolo ufficiale “Snake Eyes: G.I. Joe Origins”. La pellicola si immergerà nel retroscena di un personaggio conosciuto solo nel franchise di G.I. Joe per essere un combattente letale che indossa sempre una maschera. Visti i poster dei personaggi e le nuove immagini del film sarà interessante vedere esattamente cosa succede nella storia e cosa lo spinge alla fine a indossare quell’elmo che oscura il viso.

Diretto da Robert Schwentke (Red, R.I.P.D.) e scritto da Evan Spilotopoulos (The Huntsman: Winter’s War, Beauty and the Beast), Nei panni del protagonista l’attore Henry Golding (Crazy Rich Asians, A Simple Favor) nel ruolo del protagonista. Nel film troviamo anche da Andrew Koji (Warrior) come Storm Shadow, Úrsula Corberó (Money Heist) come The Baroness, Samara Weaving (Ready or Not) come Scarlett, Haruka Abe (Crudelia) come Akiko, Tahehiro Hira (Ace Attorney) come Kenta e Iko Uwais (The Raid) come Hard Master. Il film è prodotto da Stephen Davis, Lorenzo di Bonaventura, Josh Feldman e Brian Goldner.

Sinossi ufficiale del film

“Snake Eyes” ha come interprete principale Henry Golding, che veste i panni di un tenace uomo solitario. Questo viene accolto in un antico clan giapponese chiamato Arashikage dopo aver salvato la vita del loro apparente erede. All’arrivo in Giappone, l’Arashikage insegna a Snake Eyes le abitudini del guerriero ninja fornendo anche qualcosa che desiderava ardentemente: una casa. Ma, quando i segreti del suo passato vengono rivelati, l’onore e la fedeltà del protagonista saranno messi alla prova, anche se questo significa perdere la fiducia di coloro che gli sono più vicini.

Francesca Reale

17/05/2021