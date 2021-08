Sharper: Briana Middleton si aggiunge ai protagonisti del film

“Sharper“, un film Apple e A24, ha aggiunto Briana Middleton come una delle quattro protagoniste. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline.

Sharper: Briana Middleton reciterà accanto a Julianne More

Briana Middleton interpreterà Sandra, una giovane donna che si ritrova fuori di testa quando entra nel complesso mondo dei truffatori nel prossimo film di Apple e A24 “Sharper”. Nel cast si unisce al premio Oscar Julianne Moore, Sebastian Stan e Justice Smith.

La nuova aggiunta al cast è stata anche annunciata come la protagonista femminile della serie prequel de “La Bella e la Bestia”. Prima ancora però, il suo debutto cinematografico è arrivato nell’imminente adattamento diretto da George Clooney di “The Tender Bar”, basato sulle memorie dello scrittore vincitore del Premio Pulitzer J.R. Moehringer. Interpreterà il ruolo di Sidney, una giovane donna che si ritrova a essere la “Daisy” di “Gatsby” di J.R. (Tye Sheridan). L’attrice ha recentemente completato le riprese del ruolo principale in “The Last Will and Testament of Charles Abernathy”.

Trama e produzione

“Sharper” segue un artista della truffa (Moore) nel mondo del miliardario scaglione di Manhattan. Il film, diretto dal candidato agli Emmy e ai BAFTA Benjamin Caron, è basato sulla sceneggiatura di Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che è stata recentemente inserita nella Black List. L’attrice Julianne Moore è tra i produttori insieme a Bart Freundlich, Gatewood, Tanaka ed Erik Feig e Jessica Switch di Picturestart. Julia Hammer di Picturestart servirà come EP.

“Sharper” segna il secondo progetto di Moore con Apple dopo la serie limitata “Lisey’s Story”, un thriller profondamente personale del creatore Stephen King, in cui Moore è protagonista e produttore esecutivo e attualmente è in streaming a livello globale su Apple TV+.

La Partnership Apple e A24

La partnership cinematografica tra Apple e A24 include il film di prossima uscita diretto da Joel Coen, “The Tragedy of Macbeth”, con i vincitori dell’Oscar Denzel Washington e Frances McDormand; “On The Rocks”, del premio Oscar Sofia Coppola, con Rashida Jones e Bill Murray; il vincitore del Gran Premio della Giuria del Sundance Film Festival Boys State, che ha vinto anche due Critics Choice Documentary Awards e si è candidato come Miglior Documentario/Saggistica Speciale ai Primetime Emmy di quest’anno e al SXSW Louis Black Lone Star Award; e l’imminente adattamento per YA “The Sky Is Everywhere”, diretto da Josephine Decker e interpretato da Grace Kaufman, Cherry Jones e Jason Segel.

Francesca Reale

10/08/2021