Sex Education: la terza stagione porta grandi cambiamenti a Moordale

“Sex Education” arriva in streaming su Netflix il 17 settembre. Il nuovo trailer promette più sesso, più istruzione nel prossimo terzo capitolo.

Sex Education: il nuovo anno si apre con un nuovo preside

Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer per la tanto attesa terza stagione della sua amata serie per adolescenti, “Sex Education”. Fedele al tono di supporto della serie, il trailer è arrivato con il messaggio “Invecchiamo. Diventiamo più forti. Cresciamo insieme”.

Fin dall’inizio, il trailer presenta alcune grandi sorprese: Steve ha una capra! Otis ha i baffi! Ma il cambiamento più grande potrebbe essere proprio l’arrivo di un nuovo preside interpretato da Jemima Kirke, che promette di riportare il liceo di Moordale “in carreggiata” dopo che i media l’hanno soprannominata “la scuola del sesso”. Naturalmente, la crescente frattura tra Otis e Maeve potrebbe rappresentare una minaccia ancora più grande per il cuore della serie.

Sebbene il trailer possa promettere molti cambiamenti, i volti familiari del cast sono sicuramente di conforto. Le star Asa Butterfield , Emma Mackey , Ncuti Gatwa , Gillian Anderson , Aimee-Lou Wood e Connor Swindells sono tutte protagoniste. Abbiamo anche intravisto per la prima volta Jason Isaacs nei panni dello zio di Adam. In questa stagione torneranno anche Kedar Williams-Stirling , Chaneil Kular , Simone Ashley , Mimi Keene , Tanya Reynolds , Mikael Persbrandt , Patricia Allison ,Sami Outalbali , Anne-Marie Duff , George Robinson , Chinenye Ezeudu , Alistair Petrie , Samantha Spiro , Hannah Waddingham , Rakhee Thakrar e Jim Howick.

La sinossi ufficiale della terza stagione

È un nuovo anno, Otis sta facendo sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente fidanzati e Jean ha un bambino in arrivo. Nel frattempo, il nuovo preside Hope cerca di riportare Moordale a un pilastro di eccellenza, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta e un messaggio vocale perduto incombe ancora. Prepariamoci per fenomeni alieni, cupcakes a forma di vulva e molto altro da parte di Madam Groff.

La produzione della terza stagione è iniziata lo scorso settembre , con ritardi e precauzioni extra a causa della pandemia di COVID. Il cast è rimasto produttivo in quel periodo, con Anderson e Waddingham che hanno entrambi ottenuto la migliore attrice non protagonista Emmy Noma per i ruoli rispettivamente in “The Crown” e “Ted Lasso”

La terza stagione di “Sex Education” arriva su Netflix il 17 settembre

Francesca Reale

09/09/2021