Settlers: il trailer del nuovo thriller fantascientifico con Sofia Boutella

Settlers: il primo trailer del film

IFC Films ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “Settlers”, un nuovo thriller fantascientifico che racconta di un gruppo di primi coloni dell’umanità arrivata sulla frontiera marziana. Questi non si fermeranno davanti a nulla per sopravvivere in un paesaggio difficile.

“Settlers” vede la partecipazione di Sofia Boutella e Jonny Lee Miller nei panni di una coppia che sta cercando di proteggere la loro figlia Remmy (Brooklynn Prince) dai pericoli del mondo esterno, solo per avventurarsi fino alla loro porta. Il tentativo di esplorare oltre i confini del loro rifugio sicuro, presenta la possibilità di qualcosa di ancora più pericoloso insieme alla verità su ciò che i genitori di Remmy le hanno impedito di scoprire per tutto il tempo.

Il resto del cast

Il film è diretto da Wyatt Rockefeller al suo primo lungometraggio ed è stato girato nell’isolata area desertica di Vioolsdift, nel Northern Cape in Sud Africa. Oltre a Boutella, Miller e Prince, “Settlers” è interpretato da Ismael Cruz Cordova e Nell Tiger Free. Anche lo slogan per il nuovo poster del film offre un inquietante suggerimento su questa imminente uscita di fantascienza: “Fino a che punto andresti a costruire una nuova vita?”

“Settlers” sarà presentato in anteprima nelle sale e on demand il 23 luglio

Francesca Reale

18/06/2021