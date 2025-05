Sergio Marcangeli trionfa nella terza stagione di BellaMa’: il programma di Rai2 incorona il vincitore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza stagione di BellaMa’, il popolare programma di intrattenimento di Rai2, ha finalmente il suo vincitore. Dopo una serie di sfide che hanno messo alla prova le abilità di ballo, canto e creatività, il boomer Sergio Marcangeli ha prevalso sulla generazione Z, conquistando il titolo con il suo carisma e il suo “sguardo da uomo vissuto, istrionico e mai invadente”. Il giovane Pietro Mercanti, ventunenne, non è riuscito a superare il suo avversario, ma ha dimostrato grande talento durante il percorso.

La giuria e la finale del programma

La puntata finale, andata in onda venerdì 2 maggio, ha visto una giuria composta da nomi noti del mondo dello spettacolo. Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte, Giampiero Gencarelli, il ballerino Oreste Gaudio, Don Walter Insero, Valeria Marini, Marco Morandi, Memo Remigi, Tommaso Stanzani e Manuela Villa hanno avuto il compito di valutare le performance dei concorrenti. La giuria ha espresso il proprio giudizio in modo critico e costruttivo, contribuendo a rendere la finale un evento emozionante e coinvolgente per il pubblico.

Durante la serata, sono state assegnate anche le fasce per il Miglior Reel dell’anno. Il ventunenne Alex Lazzari, proveniente da Venezia, ha vinto nella categoria della generazione Z, mentre il boomer Ivano Osimani, settantunenne di Tivoli, ha conquistato il premio per la sua generazione. La fascia BellaMa’ Social, attribuita al concorrente più votato dal pubblico tramite il canale Instagram di Rai2, è andata alla settantaseienne Maria Temperoni di Roma. Infine, la fascia Grande BellaMa’, che riconosce il concorrente con il percorso più significativo, è stata assegnata a Megghy Grignano, venticinquenne di Erice.

Un successo di ascolti e un futuro promettente

La terza edizione di BellaMa’ ha avuto inizio il 9 settembre e ha visto un notevole successo di pubblico. Dalla sua prima messa in onda, avvenuta il 12 settembre 2022, il programma ha totalizzato 494 puntate, conquistando giorno dopo giorno un pubblico sempre più vasto. La media di share della prima stagione si è attestata al 5%, mentre la seconda ha raggiunto il 5,9%. La terza stagione, invece, ha registrato un incremento, con una media del 6,8% e picchi del 12,5%, dimostrando l’apprezzamento del pubblico per il format.

BellaMa’ tornerà su Rai2 a settembre, e i casting per la quarta stagione sono già aperti fino al 23 maggio 2025. Attualmente, oltre 3000 candidati si sono iscritti per partecipare al programma, segno dell’interesse crescente verso questa iniziativa. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Rai.

La produzione e il team creativo

Il programma è prodotto da Rai e diretto da Angelo Mellone, con Daniele Cerioni come capostruttura e Monica Flores come capoprogetto. La cura dei contenuti è affidata a Gloria Muzzi, mentre la scrittura è frutto del lavoro di un team di autori, tra cui Pierluigi Diaco, Andrea Amato, Eliana Bosatra, Raffaella Di Gregorio, Maurizio Gianotti, Paola Mantovano, Angela Martucci, Filippo Mauceri, Domenico Restuccia e Lucia Rossetti. La regia è stata curata da Salvatore Perfetto, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e dinamica per il pubblico.

BellaMa’ continua a rappresentare un’importante piattaforma per talenti emergenti e un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento italiano.

