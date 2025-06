Semifinale de L’Isola dei Famosi: Eliminazioni e Nuovi Finalisti nel Reality di Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La semifinale de L’Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, ha regalato momenti di tensione e colpi di scena. Con la partecipazione di Simona Ventura come unica opinionista e Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, la puntata ha visto l’eliminazione di Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso, mentre Mario Adinolfi ha conquistato il 77% dei voti a favore, assicurandosi un posto in finale.

La puntata: confronti e sorprese

La serata è iniziata con un annuncio importante da parte della conduttrice, che ha preannunciato un confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, seguito da un televoto flash per una seconda eliminazione. La chiusura dell’Ultima Spiaggia ha segnato un momento cruciale, con l’elezione dei primi quattro finalisti di questa edizione. Durante la puntata, i nominati Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti hanno mostrato il loro stato d’animo, mentre un litigio tra Cristina e Teresanna Pugliese ha attirato l’attenzione. Cristina è stata accusata di avvicinarsi a Mario Adinolfi per motivi strategici, creando ulteriori tensioni tra i concorrenti.

Il primo concorrente salvo dall’eliminazione è stato Jey Lillo, mentre Patrizia Rossetti ha dovuto lasciare il gioco. Giuseppe Cruciani ha commentato la sua eliminazione, sottolineando che la sua “troppa diplomazia” potrebbe averle impedito di arrivare in finale.

Il confronto tra Omar e Dino

Un momento significativo della serata è stato il collegamento in diretta tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. I due hanno avuto un confronto acceso dopo un episodio di tensione avvenuto durante la prova della pelotas hondurena. Giarrusso ha chiesto scusa per il suo comportamento, attribuendo la sua aggressività alle privazioni e alla pressione del gioco. Cruciani ha difeso Giarrusso, affermando che la sua condotta rientrava nelle dinamiche del programma. Fantini ha replicato, spiegando che la sua reazione era stata una risposta a un sopruso nei confronti di Cristina. La discussione si è conclusa con una stretta di mano, ma non prima che Fantini ricevesse una punizione per le sue parole e finisse al televoto flash.

Nuove dinamiche di gioco e prove

Dopo la squalifica di Omar, Loredana Cannata è stata proclamata leader dell’Isola e ha scelto di sfidare Teresanna in una prova di apnea. Teresanna ha perso, trovandosi così al televoto flash. Successivamente, Cristina e Jey hanno partecipato a una prova di forza, con Cristina che ha avuto la peggio e si è unita ai nominati. Un momento di leggerezza è stato interrotto da una clip su Mario Adinolfi, che ha affrontato una prova di equilibrio e resistenza, ma non è riuscito a vincere, finendo anch’esso in nomination.

Dall’Ultima Spiaggia, Giarrusso ha sfidato Paolo Vallesi e Jasmin Salvati nel serpente hondureno, emergendo vincitore e avendo così la possibilità di rientrare in gioco, mentre gli altri due concorrenti sono stati eliminati definitivamente. La fame ha iniziato a farsi sentire tra i naufraghi, stanchi della loro dieta a base di riso e cocco. La prova ricompensa ha portato un po’ di varietà, permettendo ai concorrenti di gustare cibi diversi.

Il televoto e le ultime nomination

Patrizia Rossetti ha avuto l’opportunità di restare in gioco come ultima chance per accedere alla finale, ma il televoto flash ha visto Teresanna salvata per prima, seguita da Cristina, mentre Mario Adinolfi è stato eliminato. Un ulteriore televoto ha deciso le sorti di Adinolfi, Rossetti e Giarrusso, con Adinolfi che ha ottenuto la vittoria e il titolo di primo finalista.

Le nomination hanno visto Omar scegliere Cristina e Teresanna, Loredana nominare Teresanna e Jey, mentre Jey ha nominato Loredana e Cristina. Teresanna ha votato contro Loredana e Omar, mentre Cristina ha scelto Jey e Teresanna. Infine, Mario, in qualità di finalista, ha nominato Jey. Pertanto, i nominati per la prossima puntata sono Teresanna e Jey, mentre i finalisti sono Cristina, Omar, Loredana e Mario.

