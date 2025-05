Selin Sekerci: La nuova stella di The Family e la sua carriera nel mondo della recitazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Selin Sekerci, l’attrice turca che interpreta il personaggio di Serap nella soap opera “The Family“, sta guadagnando sempre più attenzione e popolarità. Conosciuta per il suo sguardo intenso e la sua versatilità, Sekerci ha una carriera ricca di esperienze nel mondo della recitazione. Scopriamo insieme i dettagli sulla sua vita, la sua carriera e le curiosità che la riguardano.

Età, origini e formazione di Selin Sekerci

Selin Sekerci è nata il 1° giugno 1988 a Izmir, in Turchia. Attualmente ha 36 anni e si appresta a festeggiare il suo 37° compleanno. La sua famiglia ha radici miste: il padre è di origine araba, mentre la madre è azera. Cresciuta nella sua città natale, ha frequentato le scuole elementari, medie e superiori a Izmir, dove ha sviluppato una forte passione per la recitazione. Questa inclinazione l’ha portata a intraprendere studi specifici nel campo, partecipando a numerose produzioni teatrali al Teatro Statale di Izmir. Qui ha avuto l’opportunità di recitare anche in spettacoli per bambini, affinando le sue abilità artistiche e guadagnando esperienza sul palcoscenico.

La sua formazione non si è limitata al teatro; Selin ha anche cercato di espandere le sue competenze nel mondo della televisione e del cinema, avviando una carriera che l’avrebbe portata a diventare un volto noto nel panorama dell’intrattenimento turco.

La carriera di Selin Sekerci

L’esordio di Selin Sekerci nel mondo della televisione avviene nel 2007, quando a soli 18 anni interpreta il ruolo di Feyza nella serie “Kavak Yelleri“. Questo primo passo le consente di farsi notare e di approdare a Istanbul, dove inizia a lavorare in vari spot pubblicitari, collaborando con marchi noti come Panda, Taris Olive Oil e Turkcell Selocan Lucky Day. La sua carriera si arricchisce di ruoli in diverse serie televisive, tra cui “Melekler Korusun“, “Leyla ile Mecnun“, “Izmir Cetesi“, “Yalan Dunya“, “Benim Icin Uzulme“, “Kacak Gelinler“, “Aci Ask“, “Rengarenk“, “Kacin Kurasi“, “Coban Yildizi“, “Siyah Beyaz Ask“, “Kizim“, “Cati Kati Ask“, “O Ses Turkiye Yilbasi Ozel” e “Kralice“.

Nel 2023, Selin raggiunge una nuova vetta di popolarità grazie al suo ruolo di Serap Koruzade nella serie “Aile“, conosciuta in Italia come “The Family“. Questo personaggio, intrigante e complesso, ha catturato l’attenzione del pubblico, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo turco. La carriera cinematografica di Selin inizia nel 2011 con il film “Ay Buyurken Uyuyamam“, dove interpreta Leyla. Successivamente, recita in altre pellicole come “Sevgili Komsum“, “Benden Ne Olur?“, “Sevda Mecburi Istikamet” e “Annesinin Kuzusu“, dimostrando la sua versatilità e il suo talento.

Vita privata di Selin Sekerci

Attualmente, Selin Sekerci risulta single e non ha mai contratto matrimonio né ha figli. Tuttavia, nel corso della sua carriera ha avuto relazioni significative con alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui gli attori turchi Caner Cindoruk, Kaan Tasaner, Mehmet Ali Nuroglu ed Eren Hacisalihoglu. La sua vita privata è spesso oggetto di interesse da parte dei fan, ma Selin mantiene un certo riserbo su questo aspetto della sua esistenza.

Sul fronte social, Selin è molto attiva su Instagram, dove il suo profilo @selinsekerci conta oltre 2,1 milioni di follower. Qui condivide momenti della sua vita quotidiana, scatti dal set e fotografie che la ritraggono in situazioni di svago, permettendo ai fan di conoscerla meglio e di seguirne le avventure professionali e personali.

La soap opera “The Family” è trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 16.40, offrendo al pubblico la possibilità di seguire le vicende dei suoi personaggi, tra cui la diabolica Serap interpretata da Selin Sekerci.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!