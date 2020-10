Selena: Netflix pubblica il trailer e la data della premiere

“Selena: The Series“, il dramma biografico di Netflix sulla leggenda della musica di Tejano Selena Quintanilla, verrà presentato in anteprima il 4 dicembre.

Netflix dichiara la data di uscita di “Selena”

L’annuncio della data della prima è stato fatto oggi tramite il social network Latinx di Netflix Con Todo.

In un tweet sul profilo ufficiale della piattaforma di streaming, con il messaggio “Every Legend Begins With a Dream”, è stata annunciata la data della prima e sono stati pubblicati un trailer e un poster.

Toda leyenda comienza con un sueño. Selena: La Serie, 4 de diciembre. Solo en Netflix.🌹 pic.twitter.com/TyaV35RlQy — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 6, 2020

“Selena: The Series” ripercorre la storia della cantante statunitense uccisa a soli 23 anni e considerata una tra le più popolari icone della musica latina.

Ci troviamo davanti ad una storia di formazione che segue Selena (Serratos) mentre i suoi sogni diventano realtà e tutte le scelte e i cambiamenti strazianti che lei e la sua famiglia devono affrontare di pari passo con la crescita del successo.



Cast e Produzione

Moisés Zamora è lo scrittore/produttore esecutivo. Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla e Simran A. Singh sono i produttori esecutivi; Campanario Entertainment è la società di produzione. Hiromi Kamata dirige la prima parte, che consiste in sei episodi di un’ora.

Vediamo Christian Serratos nei panni di Selena, Ricardo Chavira come Abraham Quintanilla e Gabriel Chavarria come il fratello di Selena.

Poi Julio Macias, Jesse Posey, Hunter Reese Peña e Carlos Alfredo restano come personaggi abituali della serie, e ricorrono Juan Martinez, Daniela Estrada e Paul Rodriguez.

Nel cast anche: Noemi Gonzalez, Seidy Lopez e Madison Taylor Baez.

Restiamo in attesa di sapere anche la data d’uscita in Italia.

Emanuela Toparelli

07/10/2020