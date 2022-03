Scream: Courteney Cox ha rivelato la data di inizio riprese

Courteney Cox ha rivelato che molto presto inizieranno le riprese di “”Scream 6”, dopo il successo al botteghino del precedente capitolo.

Scream 6: Courteney Cox nuovamente nei panni di Gale Weathers

L’ultimo capitolo della saga horror “Scream” ha persino raggiunto un importante traguardo al botteghino, tanto da portare alla decisione di una sesta pellicola ufficialmente in lavorazione in questo momento.

Mentre i registi e lo studio non hanno detto una parola sul film, la protagonista storica di “Scream”, Courteney Cox, potrebbe aver fornito agli spettatori nuove buone notizie.

Non appena è stata annunciata la notizia di “Scream 6”, la Cox si è dichiarata pronta per un’altra battaglia con Ghostface se Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett fossero stati assegnati alla regia del sequel. Attualmente non sappiamo ancora nulla sulla trama o su chi tornerà del vecchio cast. Ma Courteney Cox ha appena fornito ai fan del franchise delle news:

“Ho ricevuto la sceneggiatura ieri. Non l’ho ancora letta. Sono entusiasta di leggerla e so che inizieranno le riprese, credo, a giugno, in Canada. Non so se dovrei dire qualcosa. Lascia che ti dica l’assassino!”.

Chi tornerà in questa nuova avventura?

Naturalmente Courteney Cox ha giocato sul fatto di aver già letto la sceneggiatura, anche se scherzosamente ha quasi rivelato chi potrebbe essere l’assassino. Almeno gli spettatori ora sanno che c’è una sceneggiatura e la produzione inizierà a giugno in Canada. Ovviamente, tutto può cambiare data la minaccia ancora incombente rappresentata dal COVID, ma si spera che gli spettatori possano godersi il sesto film nel prossimo anno o due.

Non sappiamo se anche Never Campbell tornerà in “Scream 6”, sappiamo però per certo che David Arquette non tornerà per motivi legati alla trama che non vogliamo svelare.

Roberta Rosella

17/03/2022